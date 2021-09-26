В Барнауле два пункта вакцинации от коронавируса приостановили работу

Пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ "Весна" и в ТЦ "Волна" приостановили свою работу, сообщает "Катунь 24". Причины этого неизвестны.

Сейчас без предварительной записи поставить прививку в Барнауле можно Диагностическом центре края, городской больнице № 4 и ТРЦ "Геомаркет".

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 249 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 672 человека, в том числе 5558 детей. Выздоровели 59 096 человек (+ 98). Всего умерли 5338 человек (+ 21), все взрослые, в том числе по причине коронавирусной инфекции – 4121 человек (+ 19), по иным причинам – 1217 человек (+ 2).