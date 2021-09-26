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В Барнауле два пункта вакцинации от коронавируса приостановили работу

, ИА "Амител"
Сделать прививку без записи можно в трёх местах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ "Весна" и в ТЦ "Волна" приостановили свою работу, сообщает "Катунь 24". Причины этого неизвестны.

Сейчас без предварительной записи поставить прививку в Барнауле можно Диагностическом центре края, городской больнице № 4 и ТРЦ "Геомаркет".

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 249 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 672 человека, в том числе 5558 детей. Выздоровели 59 096 человек (+ 98). Всего умерли 5338 человек (+ 21), все взрослые, в том числе по причине коронавирусной инфекции – 4121 человек (+ 19), по иным причинам – 1217 человек (+ 2).

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

26.09.2021 19:23
гость

в новостях сообщают, что в Румынии закрыли все пункты вакцинации - никто не желает вакцинироваться, получили вакцину только 30% населения

26.09.2021 19:41
гость

26.09.2021 19:23
гость
в новостях сообщают, что в Румынии закрыли все пункты вакцинации - никто не желает вакцинироваться, получили вакцину только 30% населения.

Румыния это какой район Барнаула, что то не припомню? Поток что ли или "яма"?

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