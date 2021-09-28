В российских школах сократят число контрольных и проверочных работ

Сотрудники Рособрнадзора уже провели работу по сокращению числа контрольных и проверочных работ в российских школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы ещё в августе.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. По его словам, это необходимо для обоснованного контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшего учебного года в школах Сибири протестируют роботов-учителей. Их можно будет использовать как помощников педагогов, так и в качестве интерактивного учебного пособия.