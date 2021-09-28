В российских школах сократят число контрольных и проверочных работ

Сотрудники Рособрнадзора уже провели работу по сокращению числа контрольных и проверочных работ в российских школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отметили, что рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы ещё в августе.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. По его словам, это необходимо для обоснованного контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране.
Ранее сообщалось, что в течение ближайшего учебного года в школах Сибири протестируют роботов-учителей. Их можно будет использовать как помощников педагогов, так и в качестве интерактивного учебного пособия.
Комментарии
глупым народом проще управлять
28.09.2021 16:45
- гость -
глупым народом проще управлять
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Так знания появляются, когда учитель хорошо тему объясняет. А не когда он без конца проверяет, насколько хорошо ученики сами всё прошли. Наш историк повадился тесты проводить и проверочные. А новые темы на самостоятельное изучение отдаёт. Ты прежде чем проверять, ты сам хоть что-то ученикам выдай!
А если развернуть новость
[...победитель конкурса "Учитель года России" 2018 года Алихан Динаев ... отмечал, что всероссийские проверочные работы очень полезны для оценки реальных знаний детей, однако дополнительные проверочные во многих регионах дублируют их и создают излишнее напряжение.
В конце августа в интервью "Комсомольской правде" глава профильного департамента Минпросвещения Евгений Семченко сообщил, что ведомство совместно с Рособрнадзором выпустило методические рекомендации по систематизации контроля знаний в школах и рекомендует проводить любые контрольные не чаще, чем раз в две с половиной недели. Он добавил, что контрольные работы не рекомендовано устраивать на первом и последнем уроках, а школам следует составить единый график проведения проверочных на весь учебный год для того, чтобы его видели родители...]
то негативный контекст воспринятый 28.09.2021 16:45 становится позитивно-конструктивным.
Хотя опять же, речь идёт о форме, а не о содержании образовании, где идёт главная борьба за детские умы.. или скорее борьба с детским умом.
Дураков учить только портить
ну наконец то горе учителя начнут работать, а то выпишут задачки из методичек вот и вся подготовка к уроку, обленились напрочь