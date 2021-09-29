Без красной дорожки, но с именитыми гостями. В Барнауле открыли "Шукшинские дни на Алтае"

Фото: Евгения Савина

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и XXIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открылся 28 сентября в барнаульском театре драмы. В 2021-м главное культурное событие года из-за коронавируса было решено перенести с конца июля на конец сентября. Кроме этого, были отменены все массовые уличные мероприятия. Но празднику быть!

Гости фестиваля смогут посетить творческие встречи с писателями и кинематографистами, открытие новых выставок, посмотреть фильмы конкурсной программы кинофестиваля. Среди почётных гостей в этом году – актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей (Москва), поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России Марина Кудимова (Москва), певица, поэт, композитор Елена Фролова (Москва) и другие.

Завершится фестиваль 2 октября, в день памяти Василия Макаровича Шукшина. В этот день гостей и всех почитателей его таланта ждут в мемориальном музее в Сростках, сообщает пресс-служба администрации края.

Как прошло торжественное открытие "Шукшинских дней на Алтае", смотрите в фоторепортаже Евгении Савиной.