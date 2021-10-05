Закрыли сезон: в Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону

Соревнования по летнему биатлону прошли в Барнауле 2 и 3 октября 2021 года. На старт открытого первенства Алтайского края вышли 73 спортсмена – представители Алтайского края и Новосибирской области.

Достойные результаты показали воспитанники ГСОО "Барнаульская федерация биатлона". Так, Андрей Панкратов занял второе место в индивидуальной гонке и третье место в спринтерской гонке, Матвей Волков стал вторым в спринтерской гонке, а Павел Волков – представитель Алтайского училища олимпийского резерва, воспитанник "Барнаульской федерации биатлона", – стал победителем в индивидуальной гонке и бронзовым призёром в спринтерской гонке.

Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) в двух дисциплинах – и в индивидуальной, и в спринтерской гонке – стал победителем. Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) заняла первое место в индивидуальной и стала серебряным призёром в спринтерской гонке.

Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина, Павел Волков и Андрей Панкратов удостоены именных стипендий, учреждённых в начале 2021 года Сергеем Локтевым – председателем АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая".

По итогам открытого первенства будет сформирована сборная команда Алтайского края для дальнейших выступлений в предстоящем зимнем сезоне.

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность исполнительному директору агрохолдинга "ГУДВИЛЛ" Геннадию Ильичеву за помощь в формировании призового фонда соревнований, а также руководству ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" за информационную поддержку.