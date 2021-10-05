Барнаульцы могут позволить себе чуть больше двух продуктовых корзин на месячную зарплату

Барнаул занял 72-ю строчку в рейтинге российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2021 года, говорится в исследовании РИА Новости. Рейтинг также учитывает соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

Согласно исследованию, жители Барнаула могут позволить себе 2,3 стандартной потребительской корзины в месяц. Из сибирских городов хуже показатель только у Горно-Алтайска – 74-я позиция с результатом 2,27 продуктовых корзины. Выше всех в СФО оказалось Кемерово – 21-е место с показателем 3,08.

Средняя чистая зарплата в Алтайском крае в первой половине 2021 года составила 37,4 тыс. рублей. По этому признаку регион показал рост 9,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Лучшая динамика по стране была зафиксирована в Ханты-Мансийске – 17,1%. Худшая – в Череповце с показателем -4%. Средняя зарплата также упала в Ангарске – на 1,8%.

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард, где на одну среднюю зарплату можно купить 4,99 потребительского набора. Последнюю строчку заняла Элиста (1,99).

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 73-е место во всероссийском исследовании изменения потребительского спроса в 2021 году. В регионе спрос увеличился на 3,8%, что заметно меньше среднего показателя по стране.