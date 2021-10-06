Всё идёт по плану. Часть ЖК "Парковый" готовятся сдать в эксплуатацию

Рабочие устраняют выявленные во время поквартирного обхода недостатки в третьей блок-секции проблемного ЖК "Парковый", чтобы передать жильё дольщикам после ввода здания в эксплуатацию. Об этом заявил директор "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов в ходе совещания с замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андреем Фёдоровым.

Как сообщает пресс-центр мэрии, Шумов отметил, что сейчас на объекте заканчивают отделку цоколя, сборку входного узла в дом, завершается благоустройство со стороны Змеиногорского тракта. Строители готовятся к фасадным работам, возведению подпорной стенки, заливку которой проведут уже в четверг.

На первой и второй секции заканчивается обустройство кровли, а в ближайшее время строителям предстоит провести покрытие кровли и вывести ливневую канализацию. После чего начнётся остекление фасада. В четвёртой и пятой блок-секции возводятся внутренние перегородки, с установкой крана будут монтироваться межэтажные перекрытия, продолжится кладка. Как подчеркнул Сергей Шумов, договор заключён на проведение всех оставшихся работ.

Фёдоров напомнил, что разрешение на строительство действует до 2022 года, а потому на особом контроле остаются вопросы финансирования строительства и недопущение ухудшения состояния строительной компании.

"Все работы на строительной площадке по ул. Парковой, 71, планомерно ведутся с обязательным учётом погодных условий и соблюдением технологических требований. Финансирование проекта возобновлено. В интересах всех сторон – продуктивное взаимодействие, поэтому в администрации города продолжатся встречи с участниками долевого строительства для оперативного решения возникающих вопросов", – подчеркнул Фёдоров.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу.

Ранее губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя". Глава региона подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".

В начале сентября профинансировать строительство ЖК "Парковый" вызвался Сбербанк.