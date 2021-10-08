Деревянный двухэтажный дом загорелся в Барнауле

В Барнауле загорелся деревянный двухэтажный многоквартирный дом, расположенный на улице Максима Горького. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На месте обнаружены четыре очага в межэтажных перекрытиях общей площадью 1,5 квадратного метра. Пожарные проводят проливку конструкций, работают три звена газодымозащитной службы.

Из опасной зоны эвакуировали девять человек. Информация уточняется.

Напомним, 7 октября в Барнауле спасатели потушили пожар в частном жилом доме по улице Станционной. Огонь прошёл около 70 квадратных метров. Гибели людей удалось не допустить.