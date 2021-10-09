Такой день. Малые аэропорты в Республике Алтай на стопе, Ракова – в ужасной камере

В Республике Алтай остановили полёты в небезопасные малые аэропорты, которые не соответствуют новому госрегламенту. При этом горные перевалы в регионе часто бывают закрыты из-за снега, и только самолёты связывали отдалённые населённые пункты.

Член Общественной наблюдательной комиссии назвала условия содержания уроженки Алтая Марины Раковой унизительными. По её словам, Раковой не дают воду, а в камеру её поместили с преступницей, отсидевшей 20 лет. Закон запрещает содержать вместе людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто ранее уже сидел в тюрьме.

Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на очередной сбой: плохо работали приложения, сайты и учётные записи. Это уже второй за неделю крупный сбой у этих компаний.

Росприроднадзор признал Сибирь самым грязным округом России. Согласно статистике, стационарные объекты в СФО выбрасывают в год 5592 тыс. тонн отходов. Это 33% от всех выбросов в стране.

В России обновлён антирекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки. Новый максимум – 968 смертей.

В Барнауле образовался затор на трамвайном маршруте № 7. Причиной стал приступ эпилепсии у пассажира.