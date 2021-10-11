Алтайские охотники могут получить разрешение на добычу зайца и лисицы

В Алтайском крае с 11 октября стартовала выдача разрешений на добычу зайца и лисицы в общедоступных угодьях, сообщает пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

В Барнауле подать документы можно по будням с 08:00 до 17:00 по адресу: ул. Чкалова, 230, кабинет 105.

График работы должностных лиц, уполномоченных на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в районах, размещён на сайте ведомства.

Напомним, 28 августа в Алтайском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. По данным Минприроды, в регионе зарегистрировано более 70 тысяч охотников.