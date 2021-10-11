Алтайские охотники могут получить разрешение на добычу зайца и лисицы

В Алтайском крае с 11 октября стартовала выдача разрешений на добычу зайца и лисицы в общедоступных угодьях, сообщает пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
В Барнауле подать документы можно по будням с 08:00 до 17:00 по адресу: ул. Чкалова, 230, кабинет 105.
График работы должностных лиц, уполномоченных на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в районах, размещён на сайте ведомства.
Напомним, 28 августа в Алтайском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. По данным Минприроды, в регионе зарегистрировано более 70 тысяч охотников.
Комментарии
Бедные зверьки!!!!!!! На этих охотников бы 70 тысяч убийц!!!!!!
Цена то какая на это мероприятие?
Не всех ещё зверьков убили, можно поторговать грамотками на убийство.
Разведением животинки когда настанет время заниматься?
Где то продают лицензии на добычу охотников? А чо,чем не хобби
Вам смешно, а у нас в СНТ нашествие зайцев. Выгрызают все - капусту, морковь, кору с деревьев. Зимой все плодовые деревья обгрызаны. Укрывай, не укрывай.