Краевая тенденция. В Рубцовске тоже может подорожать проезд в общественном транспорте

В Рубцовске обсуждают повышение тарифов на общественный транспорт. "Банкфакс" сообщает, что уже с 1 ноября цена проезда может повыситься на один рубль, составив 23 рубля.

О возможном подорожании изданию сообщил директор муниципального троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов. С его слов, данное решение было принято на уровне администрации. Отметим, что официальное подтверждение ещё не поступало.

Рубцовские перевозчики в коммерческом секторе также считают, что работа в условиях экономических трудностей требует подъёма цен. По словам Александра Заматаева, чьё ООО "Александр" обслуживает сезонные садоводческие маршруты, он уже обсуждает эту тему и готовит обращение в мэрию. Согласно его расчётам, чтобы покрыть высокие издержки из-за роста цен на топливо и детали, цены должны вырасти с 25 до 30 рублей. Однако произойдёт это не раньше следующего года.

Ранее сообщалось, что бийские перевозчики просят администрацию города поднять стоимость проезда из-за подорожания солярки и новых налогов. Также известно, что цены на билеты в общественном транспорте Барнаула могут вырасти сразу на пять рублей – до 28 рублей.