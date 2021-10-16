В Москве среди вакцинированных разыграют десять квартир

В Москве в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграют десять однокомнатных квартир среди привившихся от коронавируса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участвовать могут совершеннолетние граждане РФ со столичным полисом ОМС. Для этого им нужно получить первый компонент или пройти ревакцинацию с 18 октября по 21 ноября.

По две квартиры будут разыгрываться еженедельно по средам с 27 октября по 24 ноября включительно. Первая лотерея пройдёт в прямом эфире телеканала "Москва 24"

Ранее сообщалось, что в число первых 500 победителей лотереи для вакцинированных попал алтайский чиновник. Он выиграл 100 тыс. рублей.

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