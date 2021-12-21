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"Хотим довести до конца начатое". Спикер АКЗС Романенко об итогах года и планах на будущее

, ИА "Амител"
В 2021 году после парламентских выборов состав Заксобрания значительно обновился
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

16 декабря прошла финальная в 2021 году сессия Алтайского Заксобрания. После заседания итоги года по традиции подвёл спикер АКЗС Александр Романенко. Он рассказал amic.ru о первых результатах работы нового созыва краевого парламента и планах на ближайшие месяцы. По словам председателя Заксобрания, главным достижением стало принятие краевого бюджета на 2022-2024 годы. Также Романенко обозначил, что в следующем году упор будет сделан на социальный блок законопроектов, и напомнил, что АКЗС попросило федеральное правительство поддержать региональный бизнес, столкнувшийся с негативными экономическими последствиями пандемии.

– Александр Алексеевич, новый созыв отработал три месяца. Как оцениваете первые результаты?

– Мы закончили очередной сессионный период. В 2021 году обновился парламент: отработал седьмой созыв, приступил к работе восьмой. И буквально только избравшись, депутаты приняли основной финансовый документ – бюджет Алтайского края. Кто бы и как его ни критиковал, но для меня это документ, который позволяет Алтайскому краю и дальше поступательно двигаться вперёд и развиваться. Да, у нас есть очень много проблем, мы о них знаем и говорили при разработке краевого бюджета. Главное, чего нельзя не замечать, – это рост показателей нашей региональной экономики, объективное увеличение налоговых поступлений и результативная работа с федеральными органами власти по выделению дополнительных средств, в том числе на повышение зарплат бюджетникам. Всё это способствует тому, чтобы экономика развивалась и параллельно росли доходы жителей края.

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Назовите главные приоритеты в работе Заксобрания на 2022 год?

– Планов очень много. Есть инициативы, которые начинали ещё депутаты прошлого созыва, и мы хотим их продолжить и довести до логического конца. Так, в начале 2022 года планируем подойти к социальному блоку вопросов. В крае более 12 тысяч многодетных семей стоят в очереди на получение земельных участков. Тема очень острая, финансово ёмкая, актуальная не только для Алтайского края, но и для всех регионов Российской Федерации. Мы попытались найти пути её решения в части компенсационных выплат, поступательно двигаясь от выдачи компенсаций вместо участков для семей с пятью детьми, потом – с четырьмя и далее, но получили противодействие прокуратуры, поэтому необходимо искать какой-то другой вариант решения. Я уверен, мы сможем его найти. Думаю, в начале 2022 года такой законопроект примем.

Вы знаете, что есть проблема и с жильём для детей-сирот. Эта проблема пока не решается на федеральном уровне. Мы уже вышли с инициативой в федеральный центр в части введения на территории страны жилищных сертификатов для сирот. Полагаю, что такой федеральный закон всё-таки будет принят, и это позволит нам в крае заметно улучшить ситуацию и в этом направлении.

На декабрьской сессии мы приняли план нормотворческой деятельности на первую половину 2022 года. Он предполагает разработку и утверждение более 50 разнообразных нормативно-правовых актов. Они направлены на совершенствование регионального законодательства и на решение насущных вопросов, которые стоят перед жителями Алтайского края.

– Расскажите о дальнейших шагах краевого парламента относительно защиты бизнеса в условиях пандемии и вызванных ею ограничениях.

– Действительно, 2021 год вновь был непростым, пандемийным. Он и затронул очень много критических моментов, связанных с ограничительными мерами. В большей степени от этого страдает бизнес. Не так давно мы отправили обращение в адрес федерального правительства на этот счёт и попросили дополнительно поддержать наших предпринимателей. Именно на федеральном уровне, считаю, и должны решаться такие системные вопросы.

Мы ещё в 2020 году внесли изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. По итогам 2021 года проведём анализ, насколько эффективно работают эти нововведения, и я не исключаю, что уже после первого квартала будущего года в условиях пандемии мы ещё раз вернёмся и определим меры государственной поддержки бизнесу региона.

На днях в окончательном чтении Госдума приняла закон "Об организации публичной власти в РФ". Какие изменения в региональное законодательство в этой связи могут внести депутаты АКЗС?

– Это закон прямого действия. Претворяются в жизнь нормы, которые были внесены в обновлённую Конституцию. Ожидаем, какие изменения последуют в 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", после этого внимательно посмотрим уже и на наше законодательство. Какие-то решения в этой части будут приняты.

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Насколько комфортно вам взаимодействовать сразу с двумя заместителями? Как оцениваете работу отдельных фракций. Не секрет, что есть определённые проблемы с дисциплиной.

– Взаимодействие с двумя вице-спикерами у нас налажено, был принят документ, где распределили все полномочия между заместителями. И Юрий Борисович (Кропотин, – прим. ред.) и Денис Александрович (Голобородько, – прим. ред.) степень своей ответственности прекрасно понимают, никаких вопросов не возникает. Что до работы фракций – да, есть определённые проблемы дисциплинарного характера, как и в любом коллективе, когда приходят новые люди. Со временем, не сомневаюсь, мы всё отладим. Мне как председателю АКЗС настраивать дополнительно ничего не надо. Руководители фракций всё прекрасно понимают. В Заксобрании уже прошла учёба для новичков. Поведение отдельных наших коллег – это, по большому счёту, вопрос этики и культуры.

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– Когда можно ожидать появления закона о наказах избирателей в Алтайском крае?

– На мой взгляд и на взгляд большинства депутатов из седьмого созыва, актуальность этого закона поутихла и исчезла. Именно поэтому мы и не стали его принимать. Он пригодился бы в случае нехватки средств, когда депутаты вынуждены были решать вопросы в округах сами. Сегодня у нас совсем другая ситуация: в край поступают огромные финансовые ресурсы, которые далее перенаправляют в муниципалитеты для строительства и реконструкции ключевых объектов инфраструктуры. Только в этом году край получил 24 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Здесь главная задача уже – как эффективно и в полном объёме израсходовать эти деньги. Поэтому повторюсь: закон о наказах избирателей в старом виде не нужен. Другое дело, что от депутатов требуется сейчас активная работа в органах местного самоуправления. Это подготовка предложений, проведение различных экспертиз. Пока мы воздержимся от его принятия и пойдём по несколько другому пути.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

21.12.2021 07:48
- гость -

"Хотим довести до конца начатое", понимаю, что хотят полностью развалить экономику края...

21.12.2021 08:41
- гость -

Поддержали QR коды. Осталось только ещё раз транспортный и имущественный налог поднять и ещё разок поддержать повышение пенсионного возраста, и можно гордиться своею "работой".

21.12.2021 08:42
- гость -

"Хотим довести до конца начатое".

Решил с нами покончить окончательно.

21.12.2021 09:55
- гость -


"Хотим довести до конца начатое". Ну что - как говорил Жванецкий "населению пора переодеваться в чистое"?

21.12.2021 09:58
Алекс

Уважаемый Александр Алексеевич, можете ли Вы припомнить хоть один закон, который бы приняло АКЗС, за который жители всего края могли бы Вам выразить искреннюю благодарность?

21.12.2021 10:04
- гость -

0958 Нет таких законов и не будет.

21.12.2021 10:32
- гость -

21.12.2021 09:58
Алекс
Уважаемый Александр Алексеевич

Тогда уж потрудитесь объяснить, за что уважаемый? Что он хорошего за всю свою жизнь сделал от работы в КПСС, до ЕР сегодня?

21.12.2021 10:48
- гость -

Гост принят о братских захоронениях. Думается не без депутатов всех уровней.

21.12.2021 10:59
- гость -

Годы летят, десятилетия, а комсомольско-молодёжническая дурь не проходит.

21.12.2021 11:29
- гость -

Нигде и никогда не переизбиралась бы партия, поднимающая налоги, тарифы, пенсионный возраст. Но эти как-то продолжают толпиться у кормушки. Надо кормушку убрать, и все рассосутся.

21.12.2021 11:55
гость

Может все таки не надо.

21.12.2021 15:45
гость

а может дело не в партии власти , а в людях в ней состоящих, которые бегают из партии в партию

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