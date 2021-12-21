"Зеркальную" СТО для ремонта автомобилей построят на пустыре на пр. Строителей в Барнауле

Проект здания на пр. Строителей, 133 / Фото: "Мастерская Золотова"

Станцию техобслуживания автомобилей возведут на пр. Строителей, 133, напротив магазина "Знак". Сейчас территория огорожена забором и заброшена: на участке растут деревья и кустарники, есть полуразрушенный фундамент. Проект здания представляли на градсовете 17 декабря. Эксперты были рады тому, что пустырь благоустроят, и согласовали проект.

СТО с акцентами

Возвести административное здание на участке планировали ещё несколько лет назад. Собственник земли заказал проект у "Мастерской Золотова", построил фундамент. Но затем территорию продали. Новый владелец решил построить совершенно иное здание и обратился к архитекторам, выполнявшим первый проект.

"Планируется завершение строительства здания СТО автомобилей. Функция здания сохранена, назначение сохранено. Часть фундамента можно использовать. Объект выполнен в этих же габаритах. Площадка имеет въезд со стороны проспекта Строителей", – отметил руководитель "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

На первом этаже СТО, кроме пунктов ремонта автомобилей, запроектирован магазин, на втором – административные помещения, кабинеты. По словам Золотова, архитектурный акцент здания сделан на северный угол, так как именно он воспринимается при движении по проспекту Строителей.

"СТО является частью городской застройки, поэтому мы посчитали нужным придать вид общественного здания. Всю функцию спрятали во двор, чтобы шины не были видны, фасады выполнили в виде зеркального остекления, с хорошими облицовочными материалами, с акцентом на угол", – сказал Золотов.

"Пустырь исчезнет"

Проект выполнен на высоком уровне, отметили члены градсовета. Они спросили архитектора лишь о том, на каком расстоянии от здания располагаются железнодорожные пути, и будет ли оно подсвечено в ночное время.

Владимир Золотов сообщил, что объект удалён от рельсов на четыре-шесть метров, подсветка здания предусмотрена. Других вопросов к эскизам не было, комиссия похвалила проект и единогласно его согласовала.

"К градостроительному решению вопросов вообще нет, всё грамотно сделано. Надо поддержать", – предложил руководитель СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин.

"Я не понимаю, как люди будут зарабатывать деньги на таком красивом здании автосервиса. Если люди рискуют, идут, надо обязательно поддержать", – согласился депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

"Здорово, что этот пустырь наконец-то исчезнет", – резюмировал заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.