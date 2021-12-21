Сложной и даже болезненной назвал губернатор Алтайского края Виктор Томенко ситуацию с обеспечением жильём сирот в регионе. Но при этом отметил, что сейчас ситуация начала выправляться. Так, глава региона сообщил, что сегодня в Алтайском крае в очереди на жильё стоит почти 6200 человек категории дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.

"И это всё люди старше 18 лет. А ещё есть 1700 потенциальных претендентов в возрасте от 14 до 18 лет. То есть в течение трёх лет они тоже попадут в эту очередь. Не нужно забывать и о том, что это число может вырасти, ведь некоторые становятся сиротами и в 16, и в 17 лет", – сказал губернатор. Таким образом, примерно очередь на жильё пополняется на 700 человек в год. А у Алтайского края есть возможность выделить в год только порядка 350-400 квартир, отметил Виктор Томенко. Сначала на большее число в бюджете не было денег, а потом перестало хватать жилья на очередников. Губернатор пояснил, что закон предполагает особые требования к процессу предоставления жилья детям-сиротам. Да и к квартирам, которые выделяют детям-сиротам, предъявляют особые требования.

В 2020-м году край попал в федеральную программу и в сентябре на обеспечение жильём детей сирот наш регион получил сразу 700 млн рублей. Но освоить их не получилось. "Мы сначала обрадовались, что сейчас быстро удастся купить квартиры сиротам. Побежали. А оказалось – нет квартир! Ведь в долёвку, по условиям программы, нельзя войти, на эскроу-счета деньги нельзя положить, и множество других условий. В итоге пришлось вернуть деньги в федеральный бюджет. А потом ещё последовало и серьёзное разбирательство", – сказал глава региона. Чтобы понимать ситуацию: ежегодно нужно покупать 1300 квартир, но больше 440 квартир в год в Алтайском крае ни разу не выдавали.

Сейчас же власти Алтайского края рассчитывают, что ситуация изменится в положительную сторону: в регионе принята программа по выдаче сертификатов детям-сиротам на приобретение жилья. Причём к сумме сертификата – а это 1,4 млн рублей – можно добавить личные средства, выплаты на детей или взять ипотеку.

"Многие люди, стоящие в очереди на жильё, к программе отнеслись с интересом. Сегодня около 200 заявлений на сертификаты уже написано, и около 120 сертификатов выдано. Первые претенденты уже принесли на согласование договоры купли-продажи. Процесс пошёл", – считает губернатор.

Правда, пока на выдачу сертификатов можно использовать только краевые деньги, сказал глава региона. Но власти рассчитывают, что есть перспективы, что вскоре появится возможность использовать на эти цели и федеральные средства. Кроме того, Виктор Томенко сообщил, что если со стороны сирот сертификаты будут востребованы, то в крае готовы выделять больше денег на это. "Мы нацелены эту проблему решить", – сказал глава региона.