Фото: Дмитрий Кох / dmitrykokh.com

Фотограф Дмитрий Кох занял первое место в конкурсе "Дикая природа России" от журнала National Geographic в категории "Городские джунгли". Он запечатлел белых медведей, облюбовавших заброшенную метеостанцию на острове Колючин в Чукотском море. Свою работу под названием "Дачный сезон" автор сделал с квадрокоптера. Сама станция стоит отчуждённой уже почти 30 лет. В конце 1980-х годов на ней было всего несколько человек, а в 1992 году её закрыли.

Напомним, снимок барнаульского фотографа Евгения Борисова стал лучшим в номинации "Мама и детёныш" в том же конкурсе от National Geographic. На нём изображены лаптевские моржи в бухте Прончищевой. Фотография сделана Борисовым во время большой экспедиции в Арктику.