Такой день. Коммунальная авария в Барнауле и драка в ТЦ из-за QR-кода

Алтайский край вошёл в тройку лидеров по количеству новогодних корпоративов среди регионов России. Согласно исследованию HeadHunter, первое место заняла Иркутская область, где 67% организаций намерены провести праздник для сотрудников, второе – Кемеровская (64%), третье место поделили Омская область и Алтайский край (по 57%).

В барнаульском торговом центре "Огни" курьер подрался с охранниками после просьбы показать QR-код. По словам свидетеля, двое охранников избили мужчину после того, как отвели его в туалет.

Коммунальная авария произошла на улице Шукшина в районе дома № 19 в Барнауле утром 26 декабря. В результате холодная вода вышла на поверхность и затопила близлежащие дороги. Через некоторое время аварию устранили – отключения потребителей от ресурса не потребовалось.

На площади Сахарова закончили постройку новогоднего городка. Рабочие установили новогоднюю ель, полностью подключили иллюминацию, а мастера завершили художественное оформление зоны отдыха: сделаны входные группы, построен ледяной замок, лабиринт и фотозона.