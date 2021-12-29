В Подмосковье 11-летний ребёнок скончался от переохлаждения, после того как сел не в тот автобус на пути в школу. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент.

Как ребёнок оказался один на трассе?

11-летний Вася (имя изменено, – прим. ред.) вместе со своим другом отправились в школу, но автобус, на котором мальчики обычно ездили на учёбу, не пришёл. Друг Васи не стал ждать автобус и уехал на маршрутке. Сам Вася некоторое время стоял на остановке, но побоялся опоздать и также сел на рейсовый маршрут.

Если друг доехал до школы, то почему не добрался второй мальчик?

По информации телеграм-канала Shot, у Васи задержка в развитии. Ребёнок мог запаниковать, когда в окне автобуса увидел незнакомые места. Он вышел из маршрутки и попытался найти дорогу домой. Водители, которые проезжали мимо, не остановились, завидев на дороге одинокого ребёнка, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

Что случилось после того, как Вася вышел из автобуса?

Ребёнок долгое время бродил в поисках дороги домой. Он ушёл с дороги в сторону полей и заблудился. По предварительной информации, школьник провалился под воду, сумел выбраться, но умер от переохлаждения, так и не выйдя на правильный путь и не получив помощи от людей.

Что известно о семье погибшего ребёнка?

По информации ряда телеграм-каналов, задержка в развитии у мальчика могла возникнуть из-за проблем в семье. Сообщается, что его мать живёт в квартире сразу с двумя мужчинами: бывшим и настоящим мужем. Они воспитывают пятерых детей, а женщина, по словам соседей, часто на них кричит.

Прокуратура проводит проверку.