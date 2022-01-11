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Новости

Следователи считают, что уроженка Барнаула отравила рэпера Энди Картрайта

, ИА "Амител"
Девушка могла купить яд и под обманным предлогом ввести его в пищу
Фото: zhiznonline.ru

Фото: zhiznonline.ru

Правоохранители завершили предварительное следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"По крайней мере, следствие предъявило обвинение в убийстве. <…> Всё-таки они остановились на версии отравления. <…> Что якобы она его купила, якобы она решила его убить, якобы под обманным предлогом ввела. <…> Потом специально не оказывала помощь, желая, чтобы он умер", – рассказал адвокат уроженки Барнаула Марины Кохал, которую подозревают в убийстве.

Напомним, расчленённое тело рэпера нашли в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана его супруга, которая, по данным СМИ, является уроженкой Барнаула. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки. Однако вскоре стало известно, что в организме исполнителя не было наркотиков. В СК позднее сообщили, что вдова рэпера заранее планировала убийство из-за его измен и планов уйти из семьи.

Марину Кохал отпустили под домашний арест.

Умирал в муках. Уроженка Барнаула могла расчленить рэпера Энди Картрайта живьём

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

11.01.2022 11:03
- гость -

Высокие отношения (с)

11.01.2022 11:13
- гость -

Хватит мусолить этот шлак!

Больше в Барнауле никаких уроженок нет достойных внимания прессы?

11.01.2022 11:16
- гость -


11.01.2022 11:13
- гость -

Можно ещё про бутину.

11.01.2022 11:18
- гость -

Про Пухляша.

11.01.2022 11:23
- гость -

Пухляш-это не уроженка Барнаула, а уроженец Заринска???

11.01.2022 11:32
- гость -

11.01.2022 11:23
- гость -
Пухляш-это не уроженка Барнаула, а уроженец Заринска???

Один огородный овощ не слаще другого.

11.01.2022 11:39
- гость -

Мария Бутина-прекрасная наша землячка,в настоящее время активный общественный деятель,которую раньше под надуманным предлогом бросала в свои казематы грязная пиндосня.

11.01.2022 11:40
- гость -

11:39
- гость -
Кому вы лепите, Козюльский!?

11.01.2022 11:53
про

А что, жительницей Санкт-Петербурга она так и не стала, не достойна называться жителем культурной столицы? Вот решили покопаться в прошлом, откуда такая взялась? Так есть же еще более ранняя версия её появления - откуда все в роддоме берутся? Не аист же их приносит. Вот так и пишите откуда такая появилась...можно и не матерным словом...

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