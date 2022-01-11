Следователи считают, что уроженка Барнаула отравила рэпера Энди Картрайта

Правоохранители завершили предварительное следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"По крайней мере, следствие предъявило обвинение в убийстве. <…> Всё-таки они остановились на версии отравления. <…> Что якобы она его купила, якобы она решила его убить, якобы под обманным предлогом ввела. <…> Потом специально не оказывала помощь, желая, чтобы он умер", – рассказал адвокат уроженки Барнаула Марины Кохал, которую подозревают в убийстве.

Напомним, расчленённое тело рэпера нашли в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана его супруга, которая, по данным СМИ, является уроженкой Барнаула. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки. Однако вскоре стало известно, что в организме исполнителя не было наркотиков. В СК позднее сообщили, что вдова рэпера заранее планировала убийство из-за его измен и планов уйти из семьи.

Марину Кохал отпустили под домашний арест.