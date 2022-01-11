Третью АЗС "Газпромнефть" открыли на Павловском тракте в Барнауле

Новая автозаправочная станция открылась в Барнауле на Павловском тракте, 249а. Она стала третьей АЗС сети "Газпромнефть" на одной из крупнейших транспортных магистралей города.
Здесь можно заправиться высокотехнологичным топливом G-Drive 95, бензином Аи-95, Аи-92, сезонным топливом "Дизель Опти". Заправщики помогут не только наполнить бак авто, но и протереть фары и стёкла. Также к услугам клиентов пункт подкачки шин.
Ассортимент магазина на АЗС насчитывает около 1800 наименований товаров в дорогу – от продуктов питания до автомобильных аксессуаров. В фирменном кафе автомобилисты могут отдохнуть от дороги, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, выпить фирменный кофе и перекусить свежей выпечкой и френч-догами.
Оплатить покупки можно наличными, банковской картой, бонусами карты программы лояльности "Нам по пути", а также с помощью QR-кода в мобильном приложении "АЗС "Газпромнефть", доступном для Android и iOS. С его помощью можно проложить путь до ближайшей станции и получить информацию об актуальных акциях и их условиях.
Комментарии
Так она там и была! Просто UPнули и всё)
Лучше бы эти открыватели, пару раз заправились на Гоголя....
11.01.2022 15:43
Местный
А че там? Кроме завышенной цены.
Она вроде уже недели три работает!?
Лучше на змеиногорском тракте замените кучу EVO на роснефть, а то от южного до центра всего 1 лукойл и 1 газпром, и по утрам там дичайшие очереди, а на EVO не рискую, зато их куча.
А еще лучше, в идеале, поставьте там Транссиб.