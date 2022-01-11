Третью АЗС "Газпромнефть" открыли на Павловском тракте в Барнауле

Новая автозаправочная станция открылась в Барнауле на Павловском тракте, 249а. Она стала третьей АЗС сети "Газпромнефть" на одной из крупнейших транспортных магистралей города.

Здесь можно заправиться высокотехнологичным топливом G-Drive 95, бензином Аи-95, Аи-92, сезонным топливом "Дизель Опти". Заправщики помогут не только наполнить бак авто, но и протереть фары и стёкла. Также к услугам клиентов пункт подкачки шин.

Ассортимент магазина на АЗС насчитывает около 1800 наименований товаров в дорогу – от продуктов питания до автомобильных аксессуаров. В фирменном кафе автомобилисты могут отдохнуть от дороги, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, выпить фирменный кофе и перекусить свежей выпечкой и френч-догами.

Оплатить покупки можно наличными, банковской картой, бонусами карты программы лояльности "Нам по пути", а также с помощью QR-кода в мобильном приложении "АЗС "Газпромнефть", доступном для Android и iOS. С его помощью можно проложить путь до ближайшей станции и получить информацию об актуальных акциях и их условиях.