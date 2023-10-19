92 водителя оштрафовали за стоянку у ЖК "Ютссон" в Барнауле после установки знаков
Знаки "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена" поставили у ЖК "Ютссон" летом 2023 года
19 октября 2023, 08:15, ИА Амител
92 барнаульских водителя получили штрафы за незаконную парковку рядом с домом на ул. Пролетарской, 151в, корпус 1 (ЖК "Ютссон", со стороны пер. Радищева), где летом 2023 года ГИБДД установила сразу несколько знаков "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена". Об этом сообщили amic.ru в Госавтоинспекции краевой столицы. Сейчас автомобилисты, которые живут в доме, жалуются, что теперь им стало негде не то что припарковаться, но и просто остановиться.
Жители Барнаула написали в редакцию amic.ru о том, что у ЖК "Ютссон" летом 2023 года поставили знаки "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена", которые сильно испортили жизнь водителям.
"Летом нам поставили знаки "Стоянка запрещена", теперь там постоянно работает эвакуатор. Машины пачками увозят на штрафстоянку. Какова целесообразность? Дом новый, жильцы ремонтируют квартиры, поставить машину некуда, чтобы хотя бы выгрузить стройматериалы", – рассказала одна из жительниц дома.
Девушка отметила, что и раньше припарковаться у дома было проблематично, теперь же ситуация стала критической.
В барнаульской ГИБДД amic.ru пояснили, что дорожные знаки "Стоянка запрещена" поставили в районе зданий № 48а и 50 по пер. Радищева по проекту организации дорожного движения, который согласовал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула и отдел барнаульской ГИБДД.
Жалоб на эти дорожные знаки в Госавтоинспекцию Барнаула не поступало, подчеркнули в ГИБДД. Логику установки знаков в данном месте в инспекции не объяснили.
08:27:38 19-10-2023
которые сильно испортили жизнь водителям - божечки мой... бедненькие
08:35:10 19-10-2023
На Докучаева вдоль стихийного рынка с котором администрация ни чего не может сделать. Тоже висят запрещающие знаки, а так же знак (работает эвакуатор) Автомобили ГИБДД просто проезжают мимо десятков машин делая вид, что не замечают. Однако по каким-то странным обстоятельствам они приезжаю к ТЦ "Район" который находится здесь же. Штрафуют водителей которые паркуются около него и уезжают. Не обращая внимания на стоящие в трёх метрах автомобили. Понятно, что это просто совпадение , но странное согласитесь))
08:35:53 19-10-2023
теперь там постоянно работает эвакуатор.----- так вот куда он с привокзальной убежал. поближе к штрафстоянке.
08:38:36 19-10-2023
Нашли чем гордиться. Да лучше бы утром и вечером штрафовали бы водятлов, которые внагляк всю выделенку занимают. Вчера на Строителей "скорая" с включенными маячками и звуковыми сигналами не могла из за них проехать по Строителей.
08:48:06 19-10-2023
Гость (08:38:36 19-10-2023) Нашли чем гордиться. Да лучше бы утром и вечером штрафовали ... Недавно на Калинина перед Кулагина стоял инспектор. Стоял он с телефоном в руках и как только видел, что по выделенке кто-то едет. Он прикладывал телефон к голове и делал вид, что очень занят. Выглядело это очень смешно
09:13:04 19-10-2023
А интересно было бы узнать и о логике их установки! А так ищут места где сложности с парковками и делают кормушку!
14:45:44 19-10-2023
Гость (09:13:04 19-10-2023) А интересно было бы узнать и о логике их установки! А так ищ... Сложности не было если бы одни не пихали точечно дома площадью основания больше участка, на котором его построили, а вторые не покупали бы там квартиры. А то, у дома нет парковочных мест и на 2% от количества квартир, а машин у собственников квартир машин под 175% (читай почти по 2 штуки на квартиру). Вопросы застройщику задавайте, почему он не позаботился о парковке. Улица узкая не место для парковки.
09:44:19 19-10-2023
а что там даже нет подземной парковки?
09:48:48 19-10-2023
У казначейства на Радищева стоит знак, запрещающий стоянку и прямо за ним стоит стадо машин работников казначейства, которым глубоко наплевать на этот знак, стоят там с утра до вечера. Заузили и так узкий проезд, но это же неважно, главное чтобы их колымаги удобно стояли, да ? ГИБДД, ау, вы вообще свою работу собираетесь делать или так, эти знаки для красоты развесили ? Эвакуируйте эти ведра, уже много лет это длится.
10:08:36 19-10-2023
Транспортная ситуация за Сити очень проблемная. Огромные ЖК уже построены и продолжают строиться новые. Улочки узенькие все остались с советских времен, когда там был частный сектор. Люди, которые купили там квартиры и хотят при этом ездить на своих автомобилях будут сильно разочарованы. Но ребята, там же центр, ходите пешочком. Или же бросайте свои машины около Сити, около Оперы, около налоговой или в том районе, там есть места и пешочком до Ютсона 500-1000 м
10:13:52 19-10-2023
Гость (10:08:36 19-10-2023) Транспортная ситуация за Сити очень проблемная. Огромные ЖК ... Неправда ваша) Тут регулярно отмечается житель того микрорайона, который говорит, что все зашибись, парковок хватает всем, и он всем доволен. Ширина улиц достаточная, тротуары нормальные и вообще чем вы недовольны.
11:13:45 19-10-2023
Гость (10:13:52 19-10-2023) Неправда ваша) Тут регулярно отмечается житель того микрорай... Пока не критично, но скоро еще два дома сдадут на Партизанской
13:57:51 19-10-2023
Гость (11:13:45 19-10-2023) Пока не критично, но скоро еще два дома сдадут на Партизан... **И остальные заселятся хотя бы наполовину)
11:09:34 19-10-2023
Вас сюда никто не звал
12:06:45 19-10-2023
Гость (11:09:34 19-10-2023) Вас сюда никто не звал ... О, точно! Сами купили там жилье, так пусть не жалуются. Видели, что покупали. Собственно, риторика тех, кто пишет про ту же Нагорную или любой новый район) Логично)
11:48:23 19-10-2023
Думаю, что этот дом не очень простой. Так оперативно отреагировали.
13:59:21 19-10-2023
Гость (11:48:23 19-10-2023) Думаю, что этот дом не очень простой. Так оперативно отреаги... Конечно, не простой, квадрат от 120 тыс руб стоит
15:30:15 19-10-2023
Что интересно, когда идет речь о пешеходах, то водители пишут в комментариях : уменьшить число пеших переходов, не развалятся, пройдут лишние 500-1000м до другого. Если же про водителей, которым рекомендуют не оставлять автомобили под своим окном, а также пройти 500м от организованной стоянки, то сразу волна возмущений!