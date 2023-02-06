Строительство нового терминала аэропорта в Барнауле могут начать осенью 2023 года

Об этом сообщил заместитель генерального директора Виктор Пацар

06 февраля 2023, 08:44, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Реконструкцию аэровокзального комплекса в аэропорту имени Титова в Барнауле могут начать уже осенью 2023 года. Об этом amic.ru рассказал заместитель генерального директора барнаульского аэропорта Виктор Пацар. Сейчас завершается работа по проектированию нового терминала.

Когда начнётся реконструкция комплекса?

Уже в этом году, а не в 2024-м, как ожидалось ранее. Нынешний терминал не соответствует современным стандартам авиационной безопасности. Сложно в утреннее время разместить внутри аэровокзала всех. Тем более пассажиропоток с каждым годом растёт. По итогам 2022 года он превысил 600 тысяч человек – это самый большой показатель за всю историю.

"Хочется верить, что новый терминал будет красивым. В марте проект уйдёт на экспертизу. Компания "Новапорт" провела большую подготовительную работу. Уверен, что в мае экспертиза будет успешно пройдена. Далее объявят конкурс на поиск подрядчика. Если всё будет хорошо, то строительство терминала можно будет начать уже осенью", – пояснил Виктор Пацар.

Завершат работы в 2026 году. По словам замдиректора комплекса, при реконструкции придётся полностью разрушить зал для прилёта. Часть территории аэровокзала огородят. Однако строительство нового терминала по соседству со "старым" не отразится на качестве обслуживания пассажиров. На первом этапе на вокзале придётся разделить потоки прилетающих и улетающих пассажиров.

"Мы сейчас думаем над тем, как решить эту ситуацию. Уверен, что найдём выход", – добавил замдиректора аэропорта.

После завершения всех работ нынешний комплекс отдадут под международные перелёты. Однако появятся ли они в ближайшие годы – большой вопрос. В 2023 году, считает представитель комплекса, не стоит ждать открытия новых рейсов из Барнаула. При этом ранее из столицы региона можно было улететь в Турцию, Вьетнам и даже в Германию.

"Та международная ситуация, которая происходит сейчас, не вызывает у меня оптимизма. Авиаперевозчикам необходимо иметь в штате отечественные лайнеры, которые смогут летать за границу. А это произойдёт не сразу, когда мы полностью заменим парк российскими самолётами", – добавил Виктор Пацар.

Что вообще известно о реконструкции аэропорта в Барнауле?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков в марте 2022 года подписали инвестиционное соглашение по развитию аэропортового комплекса Барнаула.

Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трёхэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилёта и камера хранения, а на третьем – зона вылета.

Будет три телескопических трапа, все три этажа будут соединены эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест.

Большое интервью с Виктором Пацаром читайте в ближайшие дни на сайте amic.ru.