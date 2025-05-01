Морозоустойчивую морковь не только можно, а даже нужно высаживать как можно скорее, уверен Владимир Марков

01 мая 2025, 09:14, ИА Амител

Фото: Nick Fewings / unsplash.com

Впереди майские праздники, и многие жители Алтайского края планируют поехать на дачу, чтобы не только вскопать огород, но и сделать первые посадки. И если теплолюбивые перцы, баклажаны, томаты и свеклу высаживать в грунт еще рановато, то морозоустойчивую морковь уже не только можно, а даже нужно, говорит председатель отделения Союза садоводов России в регионе Владимир Марков. Опытный агроном рассказал amic.ru, как выбрать семена, подготовить грядки и какие лайфхаки обеспечат хороший урожай этого корнеплода.

Разве можно сеять морковь в мае, если еще обещают заморозки?

Ночные и утренние заморозки в Алтайском крае могут ударить, исходя из многолетних метеонаблюдений, вплоть до 6 июня. Но они опасны только для теплолюбивых культур, отмечает Владимир Марков. Сейчас почвы в Алтайском крае прогрелись до комфортных +10 градусов на глубине 15 сантиметров, поэтому морковь можно смело сеять.

Тем более что ранние посадки имеют свои преимущества. Владимир Марков отмечает, что в этом случае морковь (как и лук) меньше подвержены вредителям: к тому моменту, когда они проснутся, растения уже успеют сформироваться. Кроме того, урожай будет более крупным.

"Морковь – холодостойкая культура и заморозков не боится. Ее даже сажают в зиму. Тем, кто занимается ее посадкой весной, нужно создать благоприятные условия для прорастания семян. Предварительно их нужно завернуть в сырую тряпочку на ночь, чтобы они набухли. Так они быстрее прорастут", – советует эксперт.

Глубокие слои почвы могут стать преградой для ростков, поэтому семена следует заделывать на глубину 1–1,5 сантиметра. Из слоев глубиной 2 см и более росточки просто не пробьются, обращает внимание агроном.

Как сделать хорошую грядку?

Грядку под морковь Владимир Марков советует делать плоской и шириной не более 1,2–1,5 метра: идеальный размер для удобной прополки. Землю предварительно нужно перекопать на глубину штыка лопаты, но ни в коем случае не вносить под нее свежий навоз: из-за него корнеплоды вырастают "рогатыми", без вкуса и плохо хранятся.

"Обеспечьте морковь регулярным поливом в мае, июне и июле. Недостаток влаги приведет к мелким и деревянистым корнеплодам. Но учитывая, что многие горожане приезжают на дачу только по выходным, не лишним будет создать условия, при которых морковь сможет расти без дополнительного орошения. Для этого я рекомендую делать плоские грядки. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы свободно проходила садовая тяпка – обычно это 25–30 сантиметров. Поперечные бороздки следует делать не глубже двух сантиметров", – советует эксперт.

Сеять морковь Марков рекомендует на расстоянии 1,5–2 сантиметра друг от друга. Такой подход поможет избежать необходимости в прореживании всходов, что также сократит расход семян. После рассыпания семян грядку следует засыпать тонким слоем влажной земли.

Важно хорошо утоптать почву ногами, чтобы обеспечить плотный контакт между семенами и землей.

"Не бойтесь притаптывать грядку – это поможет создать равномерный слой и улучшит прорастание. Завершите подготовку, слегка разровняв грядку частыми граблями", – говорит Марков.

Своевременно прореживайте всходы и убирайте сорняки, чтобы морковь получала достаточно света и питательных веществ.

А какие выбрать семена?

Огородникам нужно выбирать семена, адаптированные к суровому климату Западной Сибири. Они стабильно дают хороший урожай. Владимир Марков говорит, что уже много лет отдает предпочтение алтайским сортам, выведенным опытной станцией под Барнаулом.

"Не стоит гнаться за красивыми пакетиками из Подмосковья: семена оттуда часто не прорастают на нашей почве, да еще и стоят дороже. Начинающим огородникам нужно учитывать, что морковь бывает для долговременного хранения и десертная – она в погребе до весны не доживет. Ее нужно кушать свежей с грядки. При выборе сорта нужно читать информацию на пакетике и обращать внимание на такую важную характеристику, как срок созревания. В этом нужно разбираться", – рассказывает эксперт.

На каждом пакетике с семенами указан срок созревания:

раннеспелые (65–95 дней) – всходят быстрее всех, дают ранний урожай, но плохо хранятся;

(65–95 дней) – всходят быстрее всех, дают ранний урожай, но плохо хранятся; среднеспелые (100–110 дней) – универсальные, подходят и для свежего потребления, и для закруток, и для хранения;

(100–110 дней) – универсальные, подходят и для свежего потребления, и для закруток, и для хранения; позднеспелые (121–150 дней) – отлично хранятся, но в Алтайском крае часто не успевают вызреть, поэтому садоводам лучше предпочесть среднеспелые.

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