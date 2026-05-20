Актер Дмитрий Дюжев принял участие в праймериз "Единой России"
Медийность может помочь стартовать на выборах, но для успеха потребуется четкая программа и работа с избирателями
20 мая 2026, 17:52, ИА Амител
Актер Дмитрий Дюжев принял участие в праймериз партии "Единая Россия", о чем сообщила "Абзацу" его директор Лейла Курашинова.
Теперь артист намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. В своем заявлении на сайте предварительного голосования он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, уважение к участникам специальной военной операции и любовь к Родине.
«Я участвовал в митинге-концерте "Zа Россию!", выступал в Донбассе и регулярно посещал новые регионы, навещая раненых бойцов в госпиталях», — отметил актер.
В декабре 2023 года в Москве Дюжев представил благотворительный моноспектакль для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, организованный Ассоциацией ветеранов СВО города Москвы. В апреле 2024 года он выступил с моноспектаклем "Евгений Онегин" перед сотрудниками полиции и Росгвардии в Центре профессиональной подготовки МВД РФ имени Героя России В.А. Тинькова.
Ранее amic.ru писал о том, кто стал главным российским артистом десятилетия.
17:56:45 20-05-2026
Вот! Ещё один! Конъюнктурщик!
Или просто наивный плохо разбирающийся в политике человек!...
18:31:27 20-05-2026
Гость (17:56:45 20-05-2026) Вот! Ещё один! Конъюнктурщик! Или просто наивный плохо р... не в этом дело - без узнаваемых персонажей позиции ЕР могут быть крайне слабы. Пригласили актера, дали деняк (ещё Третьяк и Безруков рассматриваются) - пройдут и будут кнопку жать, как скажут
18:01:28 20-05-2026
После его роли Осла в "Бременских музыкантах".....
19:57:26 20-05-2026
В концерте он учувствовал - выберете его!
Киркорова можно выбрать - лучше будет в думе смотреться, там все такие.
21:00:16 20-05-2026
Хлопец в творческом застое вот и пытается где то потеплее закрепиться.
08:46:29 21-05-2026
Нет производств и колхозов, и настоящих депутатов, думающих о народе - нет. так же как и везде, в Барнауле проблему общественного транспорта решают те, кто общественным транспортом не пользуется...