Медийность может помочь стартовать на выборах, но для успеха потребуется четкая программа и работа с избирателями

20 мая 2026, 17:52, ИА Амител

Актер Дмитрий Дюжев / Фото: сайт kino.mail.ru

Актер Дмитрий Дюжев принял участие в праймериз партии "Единая Россия", о чем сообщила "Абзацу" его директор Лейла Курашинова.

Теперь артист намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. В своем заявлении на сайте предварительного голосования он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, уважение к участникам специальной военной операции и любовь к Родине.

«Я участвовал в митинге-концерте "Zа Россию!", выступал в Донбассе и регулярно посещал новые регионы, навещая раненых бойцов в госпиталях», — отметил актер.

В декабре 2023 года в Москве Дюжев представил благотворительный моноспектакль для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, организованный Ассоциацией ветеранов СВО города Москвы. В апреле 2024 года он выступил с моноспектаклем "Евгений Онегин" перед сотрудниками полиции и Росгвардии в Центре профессиональной подготовки МВД РФ имени Героя России В.А. Тинькова.

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