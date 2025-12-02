Назван главный российский артист десятилетия

Также среди номинаций – "Прорыв" и "Свага года"

Баста признан наиболее востребованным исполнителем десятилетия. Отмечается, что рэпер лидирует по количеству прослушиваний среди музыкантов, начиная с 2016 года, передает ТАСС.

В 2025 году лидерами зрительских симпатий стали Macan и Мари Краймбрери. Помимо этого, были введены специальные категории для награждения артистов, ярко проявивших себя в текущем году.

Триумфальное возвращение Надежды Кадышевой было отмечено как "Камбэк года". Ваня Дмитриенко удостоился звания "Краш года", а Slava Marlow и Ксения Собчак завоевали титул "Свага года".