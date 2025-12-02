Назван главный российский артист десятилетия
Также среди номинаций – "Прорыв" и "Свага года"
02 декабря 2025, 14:50, ИА Амител
Баста и Ваня Дмитриенко / Кадр из "Плаксы 2" / Фото: ПАО "Ростелеком"
Баста признан наиболее востребованным исполнителем десятилетия. Отмечается, что рэпер лидирует по количеству прослушиваний среди музыкантов, начиная с 2016 года, передает ТАСС.
В 2025 году лидерами зрительских симпатий стали Macan и Мари Краймбрери. Помимо этого, были введены специальные категории для награждения артистов, ярко проявивших себя в текущем году.
Триумфальное возвращение Надежды Кадышевой было отмечено как "Камбэк года". Ваня Дмитриенко удостоился звания "Краш года", а Slava Marlow и Ксения Собчак завоевали титул "Свага года".
15:01:50 02-12-2025
Басту не слушаю. У всех разные вкусы.
15:23:10 02-12-2025
Вот что значит вовремя с наркотиками завязать. Вот Лепсоридзк с алкоголем завязал вовремя тоже известным стал.
15:24:59 02-12-2025
Это который топил за поднятие пенсионного возраста? Конечно же самый востребованный и народный
15:39:44 02-12-2025
Камбек, краш, свага - это что за ублюдский язык?
16:44:19 02-12-2025
Кто это?
17:32:01 02-12-2025
Гость (16:44:19 02-12-2025) Кто это? ... долин
09:42:57 03-12-2025
опять собчак
оно не тонет