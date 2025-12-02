НОВОСТИОбщество

Назван главный российский артист десятилетия

Также среди номинаций – "Прорыв" и "Свага года"

02 декабря 2025, 14:50, ИА Амител

Баста и Ваня Дмитриенко / Кадр из "Плаксы 2" / Фото: ПАО "Ростелеком"
Баста и Ваня Дмитриенко / Кадр из "Плаксы 2" / Фото: ПАО "Ростелеком"

Баста признан наиболее востребованным исполнителем десятилетия. Отмечается, что рэпер лидирует по количеству прослушиваний среди музыкантов, начиная с 2016 года, передает ТАСС

В 2025 году лидерами зрительских симпатий стали Macan и Мари Краймбрери. Помимо этого, были введены специальные категории для награждения артистов, ярко проявивших себя в текущем году.

Триумфальное возвращение Надежды Кадышевой было отмечено как "Камбэк года". Ваня Дмитриенко удостоился звания "Краш года", а Slava Marlow и Ксения Собчак завоевали титул "Свага года".

Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

На похоронах россияне любят слушать "Наутилусов", а на родах — Басту

Необычный топ заказываемых композиций составили диджеи
Avatar Picture
Гость

15:01:50 02-12-2025

Басту не слушаю. У всех разные вкусы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:10 02-12-2025

Вот что значит вовремя с наркотиками завязать. Вот Лепсоридзк с алкоголем завязал вовремя тоже известным стал.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:59 02-12-2025

Это который топил за поднятие пенсионного возраста? Конечно же самый востребованный и народный

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:44 02-12-2025

Камбек, краш, свага - это что за ублюдский язык?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:19 02-12-2025

Кто это?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:01 02-12-2025

Гость (16:44:19 02-12-2025) Кто это? ... долин

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:57 03-12-2025

опять собчак
оно не тонет

  2 Нравится
Ответить
