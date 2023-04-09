Александр Васильев рассказал, почему закрылся "Модный приговор"

По его словам, основной проблемой для проекта стал острый финансовый вопрос

09 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Телеведущий, историк моды Александр Васильев рассказал о том, почему шоу "Модный приговор" не вернулось на экраны. Информацию он раскрыл в интервью Светлане Бондарчук.

"Модный приговор" закрыли 24 февраля 2022 года, объясняя, что Первый канал отказывается от развлекательного контента. В тот же день закрыли "Давай поженимся", "Жить здорово", "Урганта"… Всех закрыли в один день! И стали показывать другие программы на темы, которые соответствуют злобе дня", – посетовал Васильев.

Он отметил, что вернуться в эфир его проект не смог, потому что бренды, которые предоставляли одежду участницам, ушли с российского рынка, также проект потерял рекламодателей и членов команды, разбежавшихся по другим каналам.