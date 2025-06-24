Александра Прокопьева согласовали на должность председателя правительства Республики Алтай

Ранее его кандидатуру внес на рассмотрение глава региона Андрей Турчак

24 июня 2025, 16:18, ИА Амител

Александр Прокопьев и Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

Депутаты Государственного собрания согласовали кандидатуру Александра Прокопьева на должность председателя правительства Республики Алтай. Об этом стало известно в ходе восьмой сессии Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай.

Ранее кандидатуру Прокопьева выдвинул губернатор региона Андрей Турчак, который также назначил его исполняющим обязанности председателя правительства Республики Алтай. До этого он занимал должность вице-премьера почти год.

24 июня республиканский парламент рассматривает формирование нового кабинета министров. Их кандидатуры внес на согласование глава региона.

Напомним, 9 июня Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку – с этого момента весь кабмин работал в статусе исполняющих обязанности. Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.