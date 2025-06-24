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Александра Прокопьева согласовали на должность председателя правительства Республики Алтай

Ранее его кандидатуру внес на рассмотрение глава региона Андрей Турчак

24 июня 2025, 16:18, ИА Амител

Александр Прокопьев и Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey
Александр Прокопьев и Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

Депутаты Государственного собрания согласовали кандидатуру Александра Прокопьева на должность председателя правительства Республики Алтай. Об этом стало известно в ходе восьмой сессии Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай.

Ранее кандидатуру Прокопьева выдвинул губернатор региона Андрей Турчак, который также назначил его исполняющим обязанности председателя правительства Республики Алтай. До этого он занимал должность вице-премьера почти год.

24 июня республиканский парламент рассматривает формирование нового кабинета министров. Их кандидатуры внес на согласование глава региона.

Напомним, 9 июня Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку – с этого момента весь кабмин работал в статусе исполняющих обязанности. Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.

Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай

Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания кандидатуры министров Республики Алтай

В данный момент они проходят этап согласования в парламентских комитетах
НОВОСТИПолитика
отставки и назначения Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

16:21:39 24-06-2025

Не удивили...................

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Гость

16:26:29 24-06-2025

Ну всё. Теперь Эвалар всё захватит..................

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Гость

16:30:06 24-06-2025

А кто то сомневался? Ему теперь до дома намного быстрее добираться будет))

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Гость

16:32:11 24-06-2025

А чем закончилась эпопея с "двухуровневой" забастовкой малых местных народов против изменения Конституции республики Алтай, под кодовым названием "Чемодан, Магадан"!?

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Горожанин.

19:14:32 24-06-2025

А новый премьер Горного Алтая -совладелец Эвалара или просто маме помогает?

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