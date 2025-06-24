Александра Прокопьева согласовали на должность председателя правительства Республики Алтай
Ранее его кандидатуру внес на рассмотрение глава региона Андрей Турчак
24 июня 2025, 16:18, ИА Амител
Депутаты Государственного собрания согласовали кандидатуру Александра Прокопьева на должность председателя правительства Республики Алтай. Об этом стало известно в ходе восьмой сессии Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай.
Ранее кандидатуру Прокопьева выдвинул губернатор региона Андрей Турчак, который также назначил его исполняющим обязанности председателя правительства Республики Алтай. До этого он занимал должность вице-премьера почти год.
24 июня республиканский парламент рассматривает формирование нового кабинета министров. Их кандидатуры внес на согласование глава региона.
Напомним, 9 июня Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку – с этого момента весь кабмин работал в статусе исполняющих обязанности. Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.
16:21:39 24-06-2025
Не удивили...................
16:26:29 24-06-2025
Ну всё. Теперь Эвалар всё захватит..................
16:30:06 24-06-2025
А кто то сомневался? Ему теперь до дома намного быстрее добираться будет))
16:32:11 24-06-2025
А чем закончилась эпопея с "двухуровневой" забастовкой малых местных народов против изменения Конституции республики Алтай, под кодовым названием "Чемодан, Магадан"!?
19:14:32 24-06-2025
А новый премьер Горного Алтая -совладелец Эвалара или просто маме помогает?