Алексей Смертин пожаловался на проблемы со здоровьем после суточного марафона
В этом году спортсмен больше не планирует серьезных физических испытаний
20 мая 2026, 21:55, ИА Амител
Известный барнаульский легкоатлет и экс-футболист Алексей Смертин 1 мая — в свой 51-й день рождения — пробежал суточный марафон. Теперь у него наблюдаются проблемы со здоровьем, он не может восстановить ноги. Об этом спортсмен рассказал в интервью RT.
«Суточный бег — это совершенно иной опыт. Вы не знаете, что ждет вас ночью, что будет под утро, как отреагирует желудочно-кишечный тракт, как поведет себя опорно-двигательный аппарат. После своего забега я до сих пор не восстановил ноги — прошло уже две недели. Но я нисколько не жалею: проверил себя, попробовал. Не факт, что повторю, но я не спасовал перед самим собой — выстоял и добежал до конца», — поделился он.
По словам Смертина, обычно он приступает к тренировкам почти сразу после марафона — так было даже тогда, когда он отморозил палец на ноге во время 50-километрового забега в Якутии. Суточный марафон в Москве оказался тяжелее. Спортсмен признался, что во время забега его несколько раз рвало, сильно каменели ноги, а во время остановок сложно было садиться и вставать без помощи.
Как добавил Алексей Смертин, ему кажется перспективным пробежать Backyard Ultra — формат ультрамарафонских гонок на выбывание.
«Там дистанция — 6,7 км, тебе дается час. Ты можешь бежать это расстояние сколько угодно раз. Соревнования будут длиться, пока не останется единственный участник. А если не укладываешься в час, то сходишь с дистанции. В следующем году хочу попробовать», — сказал спортсмен.
22:17:31 20-05-2026
Я бы от суточного марафона ваще кончился.
06:56:09 21-05-2026
Musik (22:17:31 20-05-2026) Я бы от суточного марафона ваще кончился. ... Сутки даже лежать невыносимо.
09:21:39 21-05-2026
Гость (06:56:09 21-05-2026) Сутки даже лежать невыносимо.... сначала. а потом привыкаешь, по мере развития дистрофии.
3 недели лежал - восстанавливался полгода потом...
08:48:40 21-05-2026
Добегался
10:27:16 21-05-2026
Здоровье это физкультура, спорт для дураков.
14:25:18 21-05-2026
Судя по последствиям - очень напоминает нестандартные бдсм-практики: болят ноги и ноет зад.
Странные люди эти спортсмены.
16:08:37 23-05-2026
Алексей был классным футболистом. Так что у него есть база и, конечно, техника. Ему такое можно. Остальным лучше гулять или бег трусцой в свое удовольствие