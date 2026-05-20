Алексей Смертин пожаловался на проблемы со здоровьем после суточного марафона

В этом году спортсмен больше не планирует серьезных физических испытаний

20 мая 2026, 21:55, ИА Амител

Футболист Алексей Смертин в Барнауле / Фото: amic.ru

Известный барнаульский легкоатлет и экс-футболист Алексей Смертин 1 мая — в свой 51-й день рождения — пробежал суточный марафон. Теперь у него наблюдаются проблемы со здоровьем, он не может восстановить ноги. Об этом спортсмен рассказал в интервью RT.

«Суточный бег — это совершенно иной опыт. Вы не знаете, что ждет вас ночью, что будет под утро, как отреагирует желудочно-кишечный тракт, как поведет себя опорно-двигательный аппарат. После своего забега я до сих пор не восстановил ноги — прошло уже две недели. Но я нисколько не жалею: проверил себя, попробовал. Не факт, что повторю, но я не спасовал перед самим собой — выстоял и добежал до конца», — поделился он.

По словам Смертина, обычно он приступает к тренировкам почти сразу после марафона — так было даже тогда, когда он отморозил палец на ноге во время 50-километрового забега в Якутии. Суточный марафон в Москве оказался тяжелее. Спортсмен признался, что во время забега его несколько раз рвало, сильно каменели ноги, а во время остановок сложно было садиться и вставать без помощи.

Как добавил Алексей Смертин, ему кажется перспективным пробежать Backyard Ultra — формат ультрамарафонских гонок на выбывание.

«Там дистанция — 6,7 км, тебе дается час. Ты можешь бежать это расстояние сколько угодно раз. Соревнования будут длиться, пока не останется единственный участник. А если не укладываешься в час, то сходишь с дистанции. В следующем году хочу попробовать», — сказал спортсмен.