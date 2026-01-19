Алексей Смертин обморозил палец на ноге во время 50‑километрового забега в Якутии
Спортсмен не хотел акцентировать внимание на происшествии, но поделился последствиями забега, чтобы бегуны учитывали риски
19 января 2026, 14:15, ИА Амител
17 января экс‑футболист, уроженец Барнаула Алексей Смертин принял участие в ультрамарафоне в Якутии – одном из самых холодных мест планеты. Спортсмен преодолел дистанцию 50 километров.
Сразу после финиша Алексей поделился впечатлениями, а позднее сообщил о последствиях забега: он обморозил палец на ноге. При этом спортсмен подчеркнул, что ситуация не критичная – необходимые меры были приняты своевременно, и его здоровью ничего не угрожает.
Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, игравший за барнаульское "Динамо", "Локомотив", "Бордо" и "Челси", пояснил, что изначально не хотел акцентировать внимание на происшествии, ведь в условиях экспедиции, по его словам, "не до жалоб".
Однако в итоге решил рассказать о случившемся – чтобы бегуны учитывали риски и внимательнее относились к защите от холода во время экстремальных соревнований.
14:19:52 19-01-2026
А зачем это? Зато бушлатил - чо-то тепло, не холодно в Якутии нифига
14:22:26 19-01-2026
мдя
14:59:49 19-01-2026
Марафон - это Члено Вредительство.
20:47:18 19-01-2026
Гость (14:59:49 19-01-2026) Марафон - это Члено Вредительство.... ЗОЖ. Группировка Ленинград.
15:27:58 19-01-2026
Дворники, коммунальщики, электрики на морозе руки-ноги отмораживают, чтобы людям свет, тепло, чистый двор и дороги обеспечить. И никто из них не жалуется. А здесь от безделья. Тем более "... необходимые меры были приняты своевременно, и его здоровью ничего не угрожает." Тогда о чем новость?