Алексей Смертин обморозил палец на ноге во время 50‑километрового забега в Якутии

Спортсмен не хотел акцентировать внимание на происшествии, но поделился последствиями забега, чтобы бегуны учитывали риски

19 января 2026, 14:15, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: телеграм-канал @smertinschool

17 января экс‑футболист, уроженец Барнаула Алексей Смертин принял участие в ультрамарафоне в Якутии – одном из самых холодных мест планеты. Спортсмен преодолел дистанцию 50 километров.

Сразу после финиша Алексей поделился впечатлениями, а позднее сообщил о последствиях забега: он обморозил палец на ноге. При этом спортсмен подчеркнул, что ситуация не критичная – необходимые меры были приняты своевременно, и его здоровью ничего не угрожает.

Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, игравший за барнаульское "Динамо", "Локомотив", "Бордо" и "Челси", пояснил, что изначально не хотел акцентировать внимание на происшествии, ведь в условиях экспедиции, по его словам, "не до жалоб".

Однако в итоге решил рассказать о случившемся – чтобы бегуны учитывали риски и внимательнее относились к защите от холода во время экстремальных соревнований.



