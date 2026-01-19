НОВОСТИОбщество

Алексей Смертин обморозил палец на ноге во время 50‑километрового забега в Якутии

Спортсмен не хотел акцентировать внимание на происшествии, но поделился последствиями забега, чтобы бегуны учитывали риски

19 января 2026, 14:15, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: телеграм-канал @smertinschool
Алексей Смертин / Фото: телеграм-канал @smertinschool

17 января экс‑футболист, уроженец Барнаула Алексей Смертин принял участие в ультрамарафоне в Якутии – одном из самых холодных мест планеты. Спортсмен преодолел дистанцию 50 километров.

Сразу после финиша Алексей поделился впечатлениями, а позднее сообщил о последствиях забега: он обморозил палец на ноге. При этом спортсмен подчеркнул, что ситуация не критичная – необходимые меры были приняты своевременно, и его здоровью ничего не угрожает.

Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, игравший за барнаульское "Динамо", "Локомотив", "Бордо" и "Челси", пояснил, что изначально не хотел акцентировать внимание на происшествии, ведь в условиях экспедиции, по его словам, "не до жалоб".

Однако в итоге решил рассказать о случившемся – чтобы бегуны учитывали риски и внимательнее относились к защите от холода во время экстремальных соревнований.

О коварстве футбола, беге и дофаминовой зависимости. Интервью с Алексеем Смертиным

Алексей Смертин рассказал, какие опыты ставит над собой и что помогает ему сохранить форму в 50 лет
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:19:52 19-01-2026

А зачем это? Зато бушлатил - чо-то тепло, не холодно в Якутии нифига

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:26 19-01-2026

мдя

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:49 19-01-2026

Марафон - это Члено Вредительство.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:18 19-01-2026

Гость (14:59:49 19-01-2026) Марафон - это Члено Вредительство.... ЗОЖ. Группировка Ленинград.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:58 19-01-2026

Дворники, коммунальщики, электрики на морозе руки-ноги отмораживают, чтобы людям свет, тепло, чистый двор и дороги обеспечить. И никто из них не жалуется. А здесь от безделья. Тем более "... необходимые меры были приняты своевременно, и его здоровью ничего не угрожает." Тогда о чем новость?

  10 Нравится
Ответить
