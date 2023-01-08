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Снежная глыба с крыши дома рухнула на припаркованный автомобиль в Барнауле

ЧП произошло по адресу ул. Георгия Исакова, 240

08 января 2023, 22:38, ИА Амител

Фото: скриншот с видео Инцидент Барнаул
Фото: скриншот с видео Инцидент Барнаул

Глыба снега, скопившаяся на крыше многоэтажного дома на улице Георгия Исакова в Барнауле, обрушилась на припаркованный рядом с ней легковой автомобиль. Всё случилось вечером 8 января. В результате схода «лавины» пострадал кузов автомобиля.

На кадрах, размещённых очевидцами в группе «Инцидент Барнаул», видно, что снегом завалило весь двор. По счастливой случайности в этот момент по нему никто не проходил.

Сейчас жильцы экстренно перепарковывают свои автомобили, опасаясь повторения инцидента.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае с вечера 8 января по 9 января включительно действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается снег, мокрый снег c дождём, гололёдные явления, метели, ветер до 25-27 м/с. С понедельника в регионе начнётся похолодание. На фоне такого колебания температур вероятность схода снега и падение сосулек с крыш остаётся очень высокой. Ходить вблизи домов лучше не стоит. Соблюдайте меры предосторожности.

Комментарии 6

  • Что то далековато от дома! С балкона наверное
    08 января, Гость   Ответить
  • купи гараж
    09 января, Гость   Ответить
  • Парковка разрешена минимум в 10 метрах от входов и окон дома- так что нехрен ставить!
    09 января, Гость   Ответить
  • Нехрен лепить свои корыта вплотную к дому.
    09 января, Гость   Ответить
  • Вообще, что-ли голову вверх никто не поднимает, посмотри, потом ставь
    09 января, Гость   Ответить
  • Упало с крыши на проезд около дома.
    09 января, Гость   Ответить
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