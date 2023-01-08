Снежная глыба с крыши дома рухнула на припаркованный автомобиль в Барнауле
ЧП произошло по адресу ул. Георгия Исакова, 240
08 января 2023, 22:38, ИА Амител
Фото: скриншот с видео Инцидент Барнаул
Глыба снега, скопившаяся на крыше многоэтажного дома на улице Георгия Исакова в Барнауле, обрушилась на припаркованный рядом с ней легковой автомобиль. Всё случилось вечером 8 января. В результате схода «лавины» пострадал кузов автомобиля.
На кадрах, размещённых очевидцами в группе «Инцидент Барнаул», видно, что снегом завалило весь двор. По счастливой случайности в этот момент по нему никто не проходил.
Сейчас жильцы экстренно перепарковывают свои автомобили, опасаясь повторения инцидента.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае с вечера 8 января по 9 января включительно действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается снег, мокрый снег c дождём, гололёдные явления, метели, ветер до 25-27 м/с. С понедельника в регионе начнётся похолодание. На фоне такого колебания температур вероятность схода снега и падение сосулек с крыш остаётся очень высокой. Ходить вблизи домов лучше не стоит. Соблюдайте меры предосторожности.
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