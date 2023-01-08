Снежная глыба с крыши дома рухнула на припаркованный автомобиль в Барнауле

ЧП произошло по адресу ул. Георгия Исакова, 240

08 января 2023, 22:38, ИА Амител

Фото: скриншот с видео Инцидент Барнаул

Глыба снега, скопившаяся на крыше многоэтажного дома на улице Георгия Исакова в Барнауле, обрушилась на припаркованный рядом с ней легковой автомобиль. Всё случилось вечером 8 января. В результате схода «лавины» пострадал кузов автомобиля.

На кадрах, размещённых очевидцами в группе «Инцидент Барнаул», видно, что снегом завалило весь двор. По счастливой случайности в этот момент по нему никто не проходил.

Сейчас жильцы экстренно перепарковывают свои автомобили, опасаясь повторения инцидента.