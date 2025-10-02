В Бийске беспризорные собаки из приюта свободно разгуливают недалеко от школы

Люди опасаются, что животные могут напасть

02 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Бийске жители обеспокоены ситуацией с собаками из приюта, которые свободно гуляют недалеко от школы.

По словам местной жительницы, на улице Гастелло, напротив магазина "Корзинка", содержатся десятки собак. На видео заметны только две, но в реальности их гораздо больше. Женщина отмечает, что рядом находится школа, и дети каждый день проходят мимо.

«В прошлом году уже был случай. Подскажите, куда можно обратиться и будет ли толк от обращения?» – написала читательница Telegram-канала "Бийск 22".

Жители надеются, что на проблему обратят внимание надзорные органы и власти города, чтобы не допустить трагедии.