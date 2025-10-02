НОВОСТИОбщество

В Бийске беспризорные собаки из приюта свободно разгуливают недалеко от школы

Люди опасаются, что животные могут напасть

02 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Бийске жители обеспокоены ситуацией с собаками из приюта, которые свободно гуляют недалеко от школы.

По словам местной жительницы, на улице Гастелло, напротив магазина "Корзинка", содержатся десятки собак. На видео заметны только две, но в реальности их гораздо больше. Женщина отмечает, что рядом находится школа, и дети каждый день проходят мимо.

«В прошлом году уже был случай. Подскажите, куда можно обратиться и будет ли толк от обращения?» – написала читательница Telegram-канала "Бийск 22".

Жители надеются, что на проблему обратят внимание надзорные органы и власти города, чтобы не допустить трагедии.

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Ноги затряслись". В Барнауле стая собака едва не растерзала женщину по пути на работу

Муж пострадавшей рассказал о тревожной ситуации с бродячими собаками в районе улицы Малахова
НОВОСТИОбщество

Бийск жалобы и просьбы Собаки школы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:42:36 02-10-2025

В аптеку

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:45 02-10-2025

Двуногих бояться надо.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:10 02-10-2025

так и в Барнауле почему-то так же поступают. стерилизуют лечат и потом в меткой в ухе выпускают на улицы!! как будто стерильная собака не голодает и не бывает агрессивной!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:13 02-10-2025

прикрывайте все эти шаражки, заявленной ими функции они не выполняют.
смысла в них нет. животные волочат полуголодное и беспризорное существование

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:28 02-10-2025

Гость (13:57:13 02-10-2025) прикрывайте все эти шаражки, заявленной ими функции они не в... Ты так больше не говори. Ты знаешь сколько миллионов на них тратят? Ты важных людей без дохода оставить хочешь?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:16 02-10-2025

Гость (13:57:13 02-10-2025) прикрывайте все эти шаражки, заявленной ими функции они не в... они выполняют - там ветстуденты вместо вивариев проходят практику на бродячих собаках и пр. Виварии то устранили, как учиться прикажете?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:37 02-10-2025

А почему им лица замазали? Что бы их труднее было найти? Явно кого то отмазывают.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:34:37 02-10-2025

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров