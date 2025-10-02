В Бийске беспризорные собаки из приюта свободно разгуливают недалеко от школы
Люди опасаются, что животные могут напасть
02 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Бийске жители обеспокоены ситуацией с собаками из приюта, которые свободно гуляют недалеко от школы.
По словам местной жительницы, на улице Гастелло, напротив магазина "Корзинка", содержатся десятки собак. На видео заметны только две, но в реальности их гораздо больше. Женщина отмечает, что рядом находится школа, и дети каждый день проходят мимо.
«В прошлом году уже был случай. Подскажите, куда можно обратиться и будет ли толк от обращения?» – написала читательница Telegram-канала "Бийск 22".
Жители надеются, что на проблему обратят внимание надзорные органы и власти города, чтобы не допустить трагедии.
13:42:36 02-10-2025
В аптеку
13:47:45 02-10-2025
Двуногих бояться надо.
13:50:10 02-10-2025
так и в Барнауле почему-то так же поступают. стерилизуют лечат и потом в меткой в ухе выпускают на улицы!! как будто стерильная собака не голодает и не бывает агрессивной!!
13:57:13 02-10-2025
прикрывайте все эти шаражки, заявленной ими функции они не выполняют.
смысла в них нет. животные волочат полуголодное и беспризорное существование
14:01:28 02-10-2025
Гость (13:57:13 02-10-2025) прикрывайте все эти шаражки, заявленной ими функции они не в... Ты так больше не говори. Ты знаешь сколько миллионов на них тратят? Ты важных людей без дохода оставить хочешь?
18:07:16 02-10-2025
Гость (13:57:13 02-10-2025) прикрывайте все эти шаражки, заявленной ими функции они не в... они выполняют - там ветстуденты вместо вивариев проходят практику на бродячих собаках и пр. Виварии то устранили, как учиться прикажете?
14:03:37 02-10-2025
А почему им лица замазали? Что бы их труднее было найти? Явно кого то отмазывают.
20:34:37 02-10-2025
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей!