"Ноги затряслись". В Барнауле стая собака едва не растерзала женщину по пути на работу

Муж пострадавшей рассказал о тревожной ситуации с бродячими собаками в районе улицы Малахова

19 сентября 2025, 13:23, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По словам жителя Барнаула, вечером 16 сентября его супруга едва не пострадала от стаи собак недалеко от заводов "Мешкоград" и "Агроиндустрия". Женщина не впервые сталкивалась с агрессивным поведением животных в этом районе. На этот раз от нападения ее спас прохожий мужчина, который сумел отогнать стаю.

Автор обращения подчеркнул в комментарии для Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", что подобные случаи происходят регулярно, однако меры по их предотвращению, по его мнению, не предпринимаются. Это вызывает у жителей серьезное беспокойство за собственную безопасность.

«Возле работы на меня налетела стая собак. Хорошо, мужик сзади шел, отогнал. Мне стало плохо. Я напугалась. Дали таблетку глицина, выпила. Вроде проходит. Меня затрясло. Сердце закололо, ноги затряслись. Кое-как до работы дошла», – написала жена подписчика после нападения.

Мужчина выразил надежду, что на проблему обратят внимание и будут приняты конкретные шаги для защиты людей от нападений бродячих собак.

Ранее сообщалось, что жители Баевского района встревожены тем, что этим летом в селах заметно активизировались дикие животные, а вместе с ними и бродячие собаки.

В отношении хозяина питбулей отказались возбуждать дело / Источник фото: Ural Mash

Пермяк, которому питбули разорвали руку, намерен устроить самосуд на собаками

С момента нападения полиция не предприняла никаких шагов в поиске собак и хозяина
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

13:25:35 19-09-2025

Возможно она сама спровоцировала нападение добрых чипированных кастрированных стерилизованных зверушек?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:22 19-09-2025

Гость (13:25:35 19-09-2025) Возможно она сама спровоцировала нападение добрых чипированн... Не удачная шутка.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:38 19-09-2025

Зоошизы, ваш выход..........
Что скажите? Кто виноват?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:55 19-09-2025

Гость (13:26:38 19-09-2025) Зоошизы, ваш выход..........Что скажите? Кто виноват?... сами по себе бродячие собаки на улице не оказываются

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:43 19-09-2025

Гость (13:48:55 19-09-2025) сами по себе бродячие собаки на улице не оказываются... да ладно?
они успешно размножаются сами

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:00 19-09-2025

Гость (13:26:38 19-09-2025) Зоошизы, ваш выход..........Что скажите? Кто виноват?...
байден

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:15 19-09-2025

Гость (13:26:38 19-09-2025) Зоошизы, ваш выход..........Что скажите? Кто виноват?... Эт на нее еще агрессивные детишки не нападали) тогда собачки ей ангелочками покажутся)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:10 19-09-2025

Нельзя обижать собак!!!
И вообще вы наговариваете!!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:08 19-09-2025

Таблетка глицина - мощный препарат! А вообще, неплохо носить наготове баллон газовый.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:27 19-09-2025

Гость (13:39:08 19-09-2025) Таблетка глицина - мощный препарат! А вообще, неплохо носить...

ага, на 50 л. )))))))))))))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:49 19-09-2025

Гость (13:46:27 19-09-2025) ага, на 50 л. )))))))))))))... Можно и на 50 л. Но при таком уровне тестостерона, вы сами собак голыми руками задавите.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:56 19-09-2025

Гость (13:39:08 19-09-2025) Таблетка глицина - мощный препарат! А вообще, неплохо носить... С газовым котлом впридачу😆

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:52 19-09-2025

тетенька, если знает, что там живут собачки, брала бы утром немного вкусняшек. и через пару дней все районнные собакены были бы ей друзьями

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:42 19-09-2025

Гость (13:47:52 19-09-2025) тетенька, если знает, что там живут собачки, брала бы утром ... мы так и делали на причале речном
там собаки злющие
но колбаску полюбили и нас не трогали

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:19 19-09-2025

Вот поэтому купил супруге сигнальный пистолет и научил им пользоваться.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:46 19-09-2025

Несчастные,бедные,голодные ,милые собачки. И кровожадная женщина.
У собачек нервный стресс. ЛАСКА, где вы?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:52 19-09-2025

Пусть тётка напишет заявление в прокуратуру про бездействие администрации города в обеспечении безопасности граждан. Или пусть сидит дальше дрожит молча.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:54 19-09-2025

На wb продаются отпугиватели собак, интересно насколько они эффективны?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:30:37 19-09-2025

Гость (14:14:54 19-09-2025) На wb продаются отпугиватели собак, интересно насколько они ... средне. к нему нужен газо-перцевой баллончик. вот у него эффект сто проц.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенсионер

14:23:12 19-09-2025

а в европе такое бывает?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:25 19-09-2025

Пенсионер (14:23:12 19-09-2025) а в европе такое бывает?... За Европой бывает

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:48 19-09-2025

Нужно пригласить на помощь корейцев. Они быстро решат-съедят эту проблему. Еще и спасибо скажут.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:51 19-09-2025

Гость (15:05:48 19-09-2025) Нужно пригласить на помощь корейцев. Они быстро решат-съедят... 500 рублей тушка решит проблему за 2 недели.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:46:16 19-09-2025

Гость (15:05:48 19-09-2025) Нужно пригласить на помощь корейцев. Они быстро решат-съедят... охотники решат вопрос за дней 5, руб 100 за -1 пЁс. за патрон денег.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

20:50:18 19-09-2025

Ультразвуковой свисток-решение проблемы..

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:33:30 19-09-2025

баллон с собой носите, уз-свисток и обычный, отпугиватель. Чо как наивная. И потом про глицин...это уж совсем, от приступа сердечного и пр. он НЕ ПОМОЖЕТ, женщина, пока не поздно идите в диагностический, вам нужно нервы подлечить и сердце. а то у страха глаза очень велики, а рассудка и практичности НОЛЬ

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:10 20-09-2025

Гость (23:33:30 19-09-2025) баллон с собой носите, уз-свисток и обычный, отпугиватель. Ч... ультразвуковой свисток служит для призыва собак.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Все горожане

10:28:40 20-09-2025

Отстреливать массово, и Вася кот. Закон сейчас позволяет, спасибо Депутатам.

  2 Нравится
Ответить
