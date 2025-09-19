"Ноги затряслись". В Барнауле стая собака едва не растерзала женщину по пути на работу

Муж пострадавшей рассказал о тревожной ситуации с бродячими собаками в районе улицы Малахова

19 сентября 2025, 13:23, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По словам жителя Барнаула, вечером 16 сентября его супруга едва не пострадала от стаи собак недалеко от заводов "Мешкоград" и "Агроиндустрия". Женщина не впервые сталкивалась с агрессивным поведением животных в этом районе. На этот раз от нападения ее спас прохожий мужчина, который сумел отогнать стаю.

Автор обращения подчеркнул в комментарии для Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", что подобные случаи происходят регулярно, однако меры по их предотвращению, по его мнению, не предпринимаются. Это вызывает у жителей серьезное беспокойство за собственную безопасность.

«Возле работы на меня налетела стая собак. Хорошо, мужик сзади шел, отогнал. Мне стало плохо. Я напугалась. Дали таблетку глицина, выпила. Вроде проходит. Меня затрясло. Сердце закололо, ноги затряслись. Кое-как до работы дошла», – написала жена подписчика после нападения.

Мужчина выразил надежду, что на проблему обратят внимание и будут приняты конкретные шаги для защиты людей от нападений бродячих собак.

Ранее сообщалось, что жители Баевского района встревожены тем, что этим летом в селах заметно активизировались дикие животные, а вместе с ними и бродячие собаки.