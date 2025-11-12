Отлов, поиск хозяев и чипирование. Как в Барнауле решают проблему безнадзорных животных

Совещание по этому вопросу провел глава города Вячеслав Франк

12 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

Власти Барнаула работают над реализацией закона об ответственном обращении с животными. Совещание по этой теме провел глава города Вячеслав Франк, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В совещании участвовали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатель Общественной палаты города Борис Черниченко, заместитель руководителя БГОО "Ласка" Софья Куликова, главы администраций районов, а также представители профильных комитетов.

Сегодня в краевой столице отлавливают и содержат безнадзорных животных, ищут для них хозяев, оказывают грантовую поддержку приютам, а также регистрируют и чипируют домашних собак. В 2025 году из краевого и городского бюджетов на эти цели выделили более 22 миллионов рублей.

Фото: barnaul.org

За пять лет в Барнауле отловили свыше 4,3 тысячи собак, из которых около тысячи нашли новых хозяев. Об этом рассказал председатель комитета по благоустройству Петр Воронков. В 2025 году на территории краевой столицы отловили 750 животных. Со слов специалистов приюта "Ласка", за год к этому числу прибавилось много хозяйских собак: более 170. Чтобы привлечь владельцев к ответственности, в региональное управление ветеринарии направили соответствующие письма.

В 2025 году власти заключили двухлетний контракт на содержание бездомных животных и поиск новых хозяев для них. Отловленных собак содержат в приюте 250 дней, в этот период им активно ищут дом. Если не найдут, они останутся в приюте. Благодаря этой мере жалоб на безнадзорных животных стало меньше.

С 1 января 2025 года в Алтайском крае действует обязательная регистрация домашних собак. В Барнауле эту процедуру провели более чем для 13,5 тысячи особей. Свыше 4,2 тысячи прошли регистрацию в выездных пунктах, работу которых организовали администрация города и управление ветеринарии. Поставить собаку на учет можно в ветеринарных клиниках по адресам: ул. Короленко, 109; ул. Шевченко, 158; ул. Совхозная, 28.

«Отмечу, что за отсутствие регистрации с 1 июля предусмотрена административная ответственность. Администрацией города совместно с управлением ветеринарии уже проведено три профилактических рейда по выявлению домашних животных, не прошедших обязательную регистрацию. В результате составлено 11 протоколов об административных правонарушениях», – отметил Петр Воронков.

Также в Барнауле реализуют программу грантовой поддержки по содержанию животных. Победителем конкурса на предоставление гранта стал приют "Ласка". Средства распределили на три направления: строительство новых мест содержания, чипирование и стерилизация.

На территории приюта уже установили 34 вольера с будками и утеплением. Каждый из них рассчитан на три собаки. Окончательно обустроить новые места планируют до начала декабря. Также близится к завершению чипирование домашних животных. Из 1316 собак, которых планировали прочипировать, осталось провести эту процедуру для 20. Об этом рассказала заместитель руководителя "Ласки" Софья Куликова.

«В настоящее время активно продолжаются работы по бесплатной стерилизации домашних собак. Уже стерилизовано около 400 животных, мы продолжаем принимать заявки. Обратиться к нам можно по горячей линии или через диспетчерскую по телефонам: 8 (3852) 50‑35‑50, 8‑909‑501‑25‑79. Отмечу, что стерилизация способствует сокращению нежелательного потомства и, соответственно, уменьшению числа безнадзорных животных. Поэтому стерилизовать своих собак – необходимая мера», – добавила она.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что реализация закона – это общая задача, над которой ведут большую работу: