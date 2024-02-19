Алтайские дорожники спасли водителя, который ночью слетел с трассы

Мужчина не справился с управлением на трассе Нижняя Каменка — Старая Белокуриха

19 февраля 2024, 15:45, ИА Амител

Автомобиль буксировали тяжелой техникой / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае дорожники Юго-Восточного ДСУ спасли водителя, который слетел с дороги на легковой машине, сообщили в краевом Минтрансе.

Мужчина ехал ночью по трассе Нижняя Каменка – Старая Белокуриха, но в один момент не справился с управлением и угодил в кювет. Прибывшим на помощь дорожным рабочим не удалось из сугробов вытащить автомобиль, и водителя решили доставить на ночь в дорожное управление, чтобы тот не замерз.

Утром машину все же достали и отбуксировали на теплую стоянку. Когда авто отогрелось, водитель поблагодарил работников за спасение и продолжил путь.

Ранее сообщили, что алтайские спасатели морозной ночью выручили пассажиров автобуса, у которого сломалась дверь.