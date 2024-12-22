"Не ожидали резонанса". Как барнаульский "Сталин-центр" отметил первый день рождения
В ближайших планах "Сталин-центра" – начать открывать представительства в других регионах России
22 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
Барнаульский "Сталин-центр" отпраздновал свой первый день рождения в субботу, 21 декабря 2024 года. На него пригласили журналистов, активистов и тех, кто помогал организации. Им раздали медали, пришедшие зачитали поздравительные речи, подарили "Сталин-центру" подарки, а также послушали живую музыку и посмотрели видео журналистки Ксении Собчак. Amic.ru рассказывает, как прошел праздник и что руководство "Сталин-центра" намерено делать дальше.
"Мы даем повод для обсуждений"
На мероприятии руководство центра подвело итоги первого года работы – например, упоминался резонансный "призыв духа Сталина", который проходил на "Музейную ночь" 18 мая, а также недавний утренник, где дети с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "бармалея-либерала".
"В этом году "Сталин-центр" открылся и принял много посетителей. Были и "Музейная ночь", и научно-практические конференции, выставки. Одно из последних мероприятий, прогремевших на всю Россию, – это детский утренник "Сталинская елка". Мы не ожидали такого резонанса. Это был обычный новогодний утренник, но мы немного пошутили на тему Бармалея. В итоге этот 20-секундный ролик разошелся по всей России и, кажется, даже за ее пределы. Мы даем повод для обсуждений и дискуссий. Сегодня же мы пригласили всех, кто к нам приходил, в том числе тех, кто критиковал и занимал нейтральную позицию", – отметил Сергей Матасов.
По словам Матасова, сейчас для центра главное – продолжать работу и приобретать "новых друзей", увеличивать коллектив и состав совета "Сталин-центра". Также центр стремится открыть представительства в других регионах (о чем ранее Сергей Матасов уже говорил). Однако пока конкретных планов по этому поводу у организации нет.
"У нас присутствуют представители из Москвы и Санкт-Петербурга, что говорит о скором выходе на столицы. Эти люди помогали нам развивать "Сталин-центр" в Алтайском крае. Будут ли они заниматься центром в своих регионах – это отдельный вопрос, технический и организационный. Пока они помогают нам здесь. Никто не мешает создать большой федеральный "Сталин-центр" в Алтайском крае, в Барнауле. А представительства мы можем открыть и в других городах и регионах, чтобы рассказывать о работе нашего центра. Полноценные филиалы нам пока не по силам, но создать представительства возможности пока есть", – прокомментировал планы Сергей Матасов.
Пока же ближайшие планы руководства "Сталин-центра" – проведение постановки в виде мюзикла под названием "Сталин спасает Новый год". По словам Матасова, его планируется сделать "камерным", чтобы посетители смогли сами поучаствовать в мероприятии. И прийти на него стоит тем, кто "вышел из-за столов и ищет, куда сходить", отметил Матасов. В мюзикле будут исполнять и советские, и современные песни. Подробности Сергей Матасов обещал рассказать позже.
Что было на дне рождения "Сталин-центра"?
Большую часть мероприятия заняли награждения. Медали вручили журналистам, которые писали о "Сталин-центре", а также активистам и тем, кто помогал организации, в том числе главе партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу. Почти все награжденные выступили с небольшими поздравительными речами.
Гости мероприятия подарили несколько подарков и самому "Сталин-центру" – например, небольшой бюст Сталина, китайскую скатерть с коммунистическими вождями, книгу и другие вещи. Сергею Матасову они также вручили грамоты.
Несколько раз на мероприятии упоминалась журналистка Ксения Собчак, которая неоднократно критиковала работу центра в своих выпусках. Одно из ее видео, посвященное "вызову духа Сталина", комроссы даже включили на экране.
Была и праздничная программа. На мероприятии также выступили музыкальная группа, баянист и певица.
09:35:27 22-12-2024
Мир, в отдельно взятой стране сходит с ума.
09:55:50 22-12-2024
Встречал я таких чудиков. Начинаешь с ними обсуждать диалектику Ленина или элементарно Капитал Маркса и выясняется, что люди абсолютно не в теме. Это же цирк с ряжеными. Там в мозгах все на уровне Шарикова - взять и поделить.
11:56:37 22-12-2024
Где это всё происходило у Центра есть адрес?
12:21:24 22-12-2024
гены себя проявили сталинские. Это же как плевок в лицо тех миллионов, кто пострадал от сталинских репрессий. Надеюсь, до мордобоя не дойдет.
11:26:39 23-12-2024
гость (12:21:24 22-12-2024) гены себя проявили сталинские. Это же как плевок в лицо тех ... да, да все прям пострадали от репрессий, дедушка не виноватый, а дедушка по лесам разбойничал, скот травил, на заводах песок в механизмы сыпал, или с колхоза телегами зерно тащил, или из кассы магазина деньги тырил, или вообще людей по паркам грабил и убивал, а сейчас невинная жертва. Да, да, то то родственники вопят громче всех, а как в дело дедушки заглянут, так молчат потом как рыба. Потому что предок то уголовник чистой воды, которого в 90-е жертвой объявили. Если сейчас посадить всех, кто ворует, что то мне кажется людей будет сидеть намного намного больше, чем при Сталине. Только вот сейчас сажают не крупных воров, а кто 5 кг рыбы украдет или зерно в долг своей же зарплаты.
12:22:02 22-12-2024
Чудаки всегда вызывают внимание. Только раньше они путешествовали с цирком, а теперь открывают Сталин-центр, чтобы прогнать с утренника Капитана Джека Либерала
12:24:31 22-12-2024
а у меня дом- сталинка в центре, в квартире есть бюстик и портрет тов. Сталина.
так что живу почти в Сталин-центре :)
13:53:43 22-12-2024
Фрик-шоу
17:17:31 22-12-2024
а зачем эту идиопатию массовую продвигают в СМИ??, или это репортаж из отделения пнд какого-то закрытого?
18:13:42 22-12-2024
Предлагаю для поддержания аутентичности половину арестовать и по 58 статье на срок от 10 до 25 лет отправить в Магадан, расселить по баракам и в столовую водить только под конвоем.
00:34:58 23-12-2024
Гость (18:13:42 22-12-2024) Предлагаю для поддержания аутентичности половину арестовать ... Начни с Ельцин Центр.
17:16:58 23-12-2024
Гость (18:13:42 22-12-2024) Предлагаю для поддержания аутентичности половину арестовать ... ага, расстрелять 2 раза и съесть. но аутентично все равно не получится, тк это лично Сталин делал в кровавых подвалах на Лубянке. и это любой жертве образования хорошо известно.
23:16:55 22-12-2024
Следующий шаг - открытие центра Берии, Ягоды, Ежова....
01:56:04 24-12-2024
Гость (23:16:55 22-12-2024) Следующий шаг - открытие центра Берии, Ягоды, Ежова.... ... Все равно ЕБН-центр ничто не затмит. Сталин экономику создавал, ядерный вклад Берии в обороноспособность страны общеизвестен и действует до сих пор, а Ельцин лишь разрушал, страну, экономику, души людей - не забываем, что и население страны за время его правления уменьшилось как ни в одну войну. Вспомним, как из Беловежской пущи Ельцин холопски рапортовал президенту США о принятом там решении о развале Союза, при этом обратившись к Бушу "господин Президент, докладываю..." и получив одобрительный ответ "спасибо Боря".
Следует отдать должное и великому экономисту-рыночнику премьеру Гайдару, ответившему на предложения о развитии станкоинструментальной промышленности: "Нам это не нужно, а что надо - купим".
Министра иностранных дел Козырева отметим, которого приютили в США за его перед ними заслуги.
01:10:54 23-12-2024
Во у ли бер астов подгорело ! : )
08:58:40 23-12-2024
Это что за фрики? Хотя...Подозреваю измену. Профессиональные провокаторы на службе у ЕдРа. Коммунисты куда смотрят? Вас в дерьмо макают, а вы обтекаете.
12:18:12 23-12-2024
обыкновенные хайпожоры. На волне привлечь к себе внимание