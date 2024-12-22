В ближайших планах "Сталин-центра" – начать открывать представительства в других регионах России

22 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

День рождения "Сталин-центра" / Фото: amic.ru

Барнаульский "Сталин-центр" отпраздновал свой первый день рождения в субботу, 21 декабря 2024 года. На него пригласили журналистов, активистов и тех, кто помогал организации. Им раздали медали, пришедшие зачитали поздравительные речи, подарили "Сталин-центру" подарки, а также послушали живую музыку и посмотрели видео журналистки Ксении Собчак. Amic.ru рассказывает, как прошел праздник и что руководство "Сталин-центра" намерено делать дальше.

"Мы даем повод для обсуждений"

На мероприятии руководство центра подвело итоги первого года работы – например, упоминался резонансный "призыв духа Сталина", который проходил на "Музейную ночь" 18 мая, а также недавний утренник, где дети с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "бармалея-либерала".

"В этом году "Сталин-центр" открылся и принял много посетителей. Были и "Музейная ночь", и научно-практические конференции, выставки. Одно из последних мероприятий, прогремевших на всю Россию, – это детский утренник "Сталинская елка". Мы не ожидали такого резонанса. Это был обычный новогодний утренник, но мы немного пошутили на тему Бармалея. В итоге этот 20-секундный ролик разошелся по всей России и, кажется, даже за ее пределы. Мы даем повод для обсуждений и дискуссий. Сегодня же мы пригласили всех, кто к нам приходил, в том числе тех, кто критиковал и занимал нейтральную позицию", – отметил Сергей Матасов.

День рождения "Сталин-центра" / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

По словам Матасова, сейчас для центра главное – продолжать работу и приобретать "новых друзей", увеличивать коллектив и состав совета "Сталин-центра". Также центр стремится открыть представительства в других регионах (о чем ранее Сергей Матасов уже говорил). Однако пока конкретных планов по этому поводу у организации нет.

"У нас присутствуют представители из Москвы и Санкт-Петербурга, что говорит о скором выходе на столицы. Эти люди помогали нам развивать "Сталин-центр" в Алтайском крае. Будут ли они заниматься центром в своих регионах – это отдельный вопрос, технический и организационный. Пока они помогают нам здесь. Никто не мешает создать большой федеральный "Сталин-центр" в Алтайском крае, в Барнауле. А представительства мы можем открыть и в других городах и регионах, чтобы рассказывать о работе нашего центра. Полноценные филиалы нам пока не по силам, но создать представительства возможности пока есть", – прокомментировал планы Сергей Матасов.

Пока же ближайшие планы руководства "Сталин-центра" – проведение постановки в виде мюзикла под названием "Сталин спасает Новый год". По словам Матасова, его планируется сделать "камерным", чтобы посетители смогли сами поучаствовать в мероприятии. И прийти на него стоит тем, кто "вышел из-за столов и ищет, куда сходить", отметил Матасов. В мюзикле будут исполнять и советские, и современные песни. Подробности Сергей Матасов обещал рассказать позже.

День рождения "Сталин-центра" / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Что было на дне рождения "Сталин-центра"?

Большую часть мероприятия заняли награждения. Медали вручили журналистам, которые писали о "Сталин-центре", а также активистам и тем, кто помогал организации, в том числе главе партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу. Почти все награжденные выступили с небольшими поздравительными речами.

Гости мероприятия подарили несколько подарков и самому "Сталин-центру" – например, небольшой бюст Сталина, китайскую скатерть с коммунистическими вождями, книгу и другие вещи. Сергею Матасову они также вручили грамоты.

Несколько раз на мероприятии упоминалась журналистка Ксения Собчак, которая неоднократно критиковала работу центра в своих выпусках. Одно из ее видео, посвященное "вызову духа Сталина", комроссы даже включили на экране.

Была и праздничная программа. На мероприятии также выступили музыкальная группа, баянист и певица.