Алтайские предприятия нарастили поставки куриных лапок и крыльев в Китай
Каждая партия перед отправкой проходит обязательный контроль
21 мая 2026, 23:36, ИА Амител
Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
С начала 2026 года из Алтайского края в Китай экспортировали более 1,6 тысячи тонн продукции птицеводства. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, в Поднебесную отправили 60 партий продукции общим весом 1620 тонн. В основном речь идет о куриных крыльях и лапках.
В Россельхознадзоре отметили, что каждая партия перед отправкой проходит обязательный контроль. Продукцию проверяют документарно и лабораторно.
Кроме птицеводческой продукции, из Алтайского края в Китай также экспортируют корма и кормовые добавки, мед и плавленый сыр.
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