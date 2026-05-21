Алтайские предприятия нарастили поставки куриных лапок и крыльев в Китай

Каждая партия перед отправкой проходит обязательный контроль

21 мая 2026, 23:36, ИА Амител

Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

С начала 2026 года из Алтайского края в Китай экспортировали более 1,6 тысячи тонн продукции птицеводства. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, в Поднебесную отправили 60 партий продукции общим весом 1620 тонн. В основном речь идет о куриных крыльях и лапках.

В Россельхознадзоре отметили, что каждая партия перед отправкой проходит обязательный контроль. Продукцию проверяют документарно и лабораторно.

Кроме птицеводческой продукции, из Алтайского края в Китай также экспортируют корма и кормовые добавки, мед и плавленый сыр.