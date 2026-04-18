Экспорт кормов из Алтайского края в Китай пошел в рост

Основную часть экспорта составили жмыхи и шроты

18 апреля 2026, 08:09, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2026 года увеличился экспорт кормовой продукции в Китай — за три с половиной месяца в Поднебесную отправили более 36 тысяч тонн. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос примерно на тысячу тонн.

Основную часть экспорта составили жмыхи и шроты. В Китай направили 783 партии рапсового жмыха общим весом около 21 тысячи тонн, 327 партий подсолнечного жмыха — порядка девяти тысяч тонн, а также 264 партии подсолнечного шрота — около шести тысяч тонн.

«Перед отправкой вся продукция прошла обязательную проверку на соответствие требованиям китайской стороны. По итогам контроля на партии оформили ветеринарные и фитосанитарные сертификаты», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Алтайский край уже в первые месяцы 2026 года отправил за рубеж больше меда, чем за весь прошлый год. С января за границу отгрузили свыше 30 тонн продукции пчеловодства — против примерно 27 тонн за весь 2025-й.

Алтайский край сельское хозяйство Китай

Гость

08:33:33 18-04-2026

Кормим китайскую экономику, а мы не жили богато, то не зачем начинать.

Гость

09:34:10 18-04-2026

Гость (08:33:33 18-04-2026) Кормим китайскую экономику, а мы не жили богато, то не зачем... Ты что голодаешь?

Гость

12:30:20 18-04-2026

Гость (09:34:10 18-04-2026) Ты что голодаешь?... Не я голодаю, а КРС Алтайского края сокращается, зато нас пальмой травят.

dok_СФ

09:15:04 18-04-2026

Корма в Китай отлично, расчёт станками или "гвоздями"? Если сырьё вывозить, желательно с умом..

Гость

10:37:46 18-04-2026

dok_СФ (09:15:04 18-04-2026) Корма в Китай отлично, расчёт станками или "гвоздями"? Если ... Откуда уму то взяться, кармыны бы набить.

Кхм...

12:26:11 18-04-2026

А местному животноводству корма́ не нужны? Впрочем, о чём это я?..

Гость

00:15:58 19-04-2026

Кхм... (12:26:11 18-04-2026) А местному животноводству корма́ не нужны? Впрочем, о чём эт... А его закарантинили

Гость

00:16:01 19-04-2026

так и яйца и курятину и пшеницу и Киндыктыкул-руды вывозят прямо бесконечной чередой составов поездов! какие корма-то?!

гость

15:35:06 19-04-2026

скот уничтожили, зачем теперь корма. Такое ощущение, что все спланировано - на корню уничтожить частное подворье

