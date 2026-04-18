Экспорт кормов из Алтайского края в Китай пошел в рост

Основную часть экспорта составили жмыхи и шроты

18 апреля 2026, 08:09, ИА Амител

В Алтайском крае с начала 2026 года увеличился экспорт кормовой продукции в Китай — за три с половиной месяца в Поднебесную отправили более 36 тысяч тонн. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос примерно на тысячу тонн.

Основную часть экспорта составили жмыхи и шроты. В Китай направили 783 партии рапсового жмыха общим весом около 21 тысячи тонн, 327 партий подсолнечного жмыха — порядка девяти тысяч тонн, а также 264 партии подсолнечного шрота — около шести тысяч тонн.

«Перед отправкой вся продукция прошла обязательную проверку на соответствие требованиям китайской стороны. По итогам контроля на партии оформили ветеринарные и фитосанитарные сертификаты», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Алтайский край уже в первые месяцы 2026 года отправил за рубеж больше меда, чем за весь прошлый год. С января за границу отгрузили свыше 30 тонн продукции пчеловодства — против примерно 27 тонн за весь 2025-й.