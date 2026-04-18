Экспорт кормов из Алтайского края в Китай пошел в рост
Основную часть экспорта составили жмыхи и шроты
18 апреля 2026, 08:09, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2026 года увеличился экспорт кормовой продукции в Китай — за три с половиной месяца в Поднебесную отправили более 36 тысяч тонн. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос примерно на тысячу тонн.
Основную часть экспорта составили жмыхи и шроты. В Китай направили 783 партии рапсового жмыха общим весом около 21 тысячи тонн, 327 партий подсолнечного жмыха — порядка девяти тысяч тонн, а также 264 партии подсолнечного шрота — около шести тысяч тонн.
«Перед отправкой вся продукция прошла обязательную проверку на соответствие требованиям китайской стороны. По итогам контроля на партии оформили ветеринарные и фитосанитарные сертификаты», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Алтайский край уже в первые месяцы 2026 года отправил за рубеж больше меда, чем за весь прошлый год. С января за границу отгрузили свыше 30 тонн продукции пчеловодства — против примерно 27 тонн за весь 2025-й.
08:33:33 18-04-2026
Кормим китайскую экономику, а мы не жили богато, то не зачем начинать.
09:34:10 18-04-2026
Гость (08:33:33 18-04-2026) Кормим китайскую экономику, а мы не жили богато, то не зачем... Ты что голодаешь?
12:30:20 18-04-2026
Гость (09:34:10 18-04-2026) Ты что голодаешь?... Не я голодаю, а КРС Алтайского края сокращается, зато нас пальмой травят.
09:15:04 18-04-2026
Корма в Китай отлично, расчёт станками или "гвоздями"? Если сырьё вывозить, желательно с умом..
10:37:46 18-04-2026
dok_СФ (09:15:04 18-04-2026) Корма в Китай отлично, расчёт станками или "гвоздями"? Если ... Откуда уму то взяться, кармыны бы набить.
12:26:11 18-04-2026
А местному животноводству корма́ не нужны? Впрочем, о чём это я?..
00:15:58 19-04-2026
Кхм... (12:26:11 18-04-2026) А местному животноводству корма́ не нужны? Впрочем, о чём эт... А его закарантинили
00:16:01 19-04-2026
так и яйца и курятину и пшеницу и Киндыктыкул-руды вывозят прямо бесконечной чередой составов поездов! какие корма-то?!
15:35:06 19-04-2026
скот уничтожили, зачем теперь корма. Такое ощущение, что все спланировано - на корню уничтожить частное подворье