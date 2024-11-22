Алтайских водителей и пешеходов предупредили о непогоде

В Госавтоинспекции напомнили о правилах безопасности на дороге

22 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

Погода в ближайшее время ухудшится в Алтайском крае. Водителям и пешеходам стоит быть осторожнее, сообщили в ГАИ региона.

"В ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, местами метели, на проезжей части возможно образование снежного наката (гололедицы), усиление ветра до 18 м/с", – рассказали в ведомстве.

Водителей просят не делать резких перестроений и других маневров, воздержаться от поездок в метель и при плохой видимости. "При неблагоприятных погодных условиях лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом", – призвали в ГАИ.

Пешеходов попросили быть предельно внимательными при переходе дороги и движении вблизи нее, а также использовать светоотражатели.