Алтайских водителей предупредили о непогоде 8 марта

В регионе ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и сильный ветер

08 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Marek Piwnicki / unsplash.com

Непогода ожидается в Алтайском крае 8 марта, в связи с чем Госавтоинспекция региона призывает водителей к осторожности.

Как сообщили в ведомстве, в субботу на территории края прогнозируют мокрый снег, местами с дождем, а также гололедица и ветер до 23 м/с.

В таких условиях повышается риск возникновения ДТП.

Инспекторы призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными, ответственными и строго соблюдать ПДД, а также быть максимально осторожными на скользкой дороге.