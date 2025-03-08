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Алтайских водителей предупредили о непогоде 8 марта

В регионе ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и сильный ветер

08 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Marek Piwnicki / unsplash.com
Фото: Marek Piwnicki / unsplash.com

Непогода ожидается в Алтайском крае 8 марта, в связи с чем Госавтоинспекция региона призывает водителей к осторожности.

Как сообщили в ведомстве, в субботу на территории края прогнозируют мокрый снег, местами с дождем, а также гололедица и ветер до 23 м/с.

В таких условиях повышается риск возникновения ДТП.

Инспекторы призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными, ответственными и строго соблюдать ПДД, а также быть максимально осторожными на скользкой дороге.

Алтайский край Погода дорожное движение

Комментарии 2

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Сергей

13:10:06 08-03-2025

Ветра нет, солнышко светит😎🤷

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Точка

16:07:25 08-03-2025

Где? Вы в окно хотя бы посмотрите!!!!

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