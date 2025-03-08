Алтайских водителей предупредили о непогоде 8 марта
В регионе ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и сильный ветер
08 марта 2025, 12:45, ИА Амител
Фото: Marek Piwnicki / unsplash.com
Непогода ожидается в Алтайском крае 8 марта, в связи с чем Госавтоинспекция региона призывает водителей к осторожности.
Как сообщили в ведомстве, в субботу на территории края прогнозируют мокрый снег, местами с дождем, а также гололедица и ветер до 23 м/с.
В таких условиях повышается риск возникновения ДТП.
Инспекторы призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными, ответственными и строго соблюдать ПДД, а также быть максимально осторожными на скользкой дороге.
13:10:06 08-03-2025
Ветра нет, солнышко светит😎🤷
16:07:25 08-03-2025
Где? Вы в окно хотя бы посмотрите!!!!