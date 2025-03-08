До +5 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 8 марта

Также ожидаются снег и порывистый ветер

08 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теплая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 8 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит 0...-5 градусов, по югу местами – до +5. В отдельных районах при этом ожидается небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег и метели. Также возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков, но на дорогах также будет скользко. Скорость ветра составит до 9 м/с.