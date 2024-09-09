Алтайский инваспортсмен Роман Жданов принес три медали сборной РФ на Паралимпиаде

Из наград — два золота и одно серебро

09 сентября 2024, 19:40, ИА Амител

Роман Жданов / Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Алтайский инваспортсмен Роман Жданов внес весомый вклад в медальную копилку российской сборной на летней Паралимпиаде. Игры прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября. Их участниками стали 4400 спортсменов из 184 стран мира. Атлеты разыграли 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.

7 сентября пловец Роман Жданов защитил титул паралимпийского чемпиона на дистанции 50 метров на спине. Ранее он выиграл в Париже золото в заплыве на 150 метров комплексным плаванием и завоевал серебро на 200-метровке вольным стилем. Теперь он пятикратный паралимпийский чемпион. В 2021 году он также выиграл три награды высшей пробы на Паралимпиаде в Токио.

Помимо Жданова, бронзовым призером Игр стал пловец Егор Ефросинин. Он завоевал награду в заплыве на 50 метров вольным стилем. Оба спортсмена тренируются в бийском СК "Заря".

В целом на Паралимпиаде в Париже российские инваспортсмены завоевали 64 медали различного достоинства (20 золотых, 21 серебряную, 23 бронзовые). Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе.