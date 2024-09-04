Путин поздравил алтайского инваспортсмена Романа Жданова с победой на Паралимпиаде

Президент пожелал пловцу из Бийска новых достижений и всего наилучшего

04 сентября 2024, 10:46, ИА Амител

Роман Жданов / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Владимир Путин поздравил бийчанина Романа Жданова с победой на Паралимпиаде в Париже, сообщает Минспорта Алтайского края.

26-летний спортсмен взял золото на дистанции 150 метров комплексным плаванием и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

"От души поздравляю вас с триумфом. Вы уверенно обошли сильных соперников и вновь стали чемпионом Паралимпийских игр. Это – ваш большой личный успех и ценный вклад в копилку нашей сборной. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", – говорится в телеграмме от президента.

Роман Жданов родился 30 июня 1998 года в Горно-Алтайске. Начал заниматься спортом в 2013 году. До 9-го класса учился в школе № 10 Горно-Алтайска. Затем – в школе № 18 Бийска. Является заслуженным мастером спорта России.