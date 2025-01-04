Алтайский Народный фронт провел рейд по шаурмичным Барнаула
Рейд будет показан в выпуске на РЕН ТВ
04 января 2025, 16:40, ИА Амител
Алтайское отделение Народного фронта провело рейд по шаурмичным Барнаула в субботу, 4 января 2025 года. Его возглавил руководитель исполкома организации Алексей Чесноков. Об этом общественники сообщили в телеграм-канале алтайского Народного фронта.
В телеграм-канале сказано, что рейд "совсем скоро" будет показан в выпуске на РЕН ТВ. Пока точно неизвестно, какие именно заведения посетили общественники. На одной из историй в Телеграме видно, что активисты находятся в кафе сети "Дубаи". Чесноков отметил, что там "достаточно чистый пол", и посетителям есть где помыть руки.
Также в канале фигурируют и другие места общественного питания. На коротких видео еще из одного заведения слышно, как Чистяков спрашивает, где в шаурмичных находятся раковины, где хранятся соусы и знакомы ли владельцы общепитов с новыми стандартами шаурмы.
"Нет документов на продукты, на поставку мяса, нет сертификатов, документов, о том, когда поставлялись овощи, по срокам хранения овощей и соусов также информации нет. По словам работника, соусы хранятся в течение суток в холодильнике, при этом часто замораживаются", – отметил Чесноков после посещения одного из неназванных барнаульских общепитов.
Напомним, что в 2025 году Роскачество утвердит ГОСТ для шаурмы, который закрепит для этого блюда два названия – "шаурма" и "шаверма". Проект предусматривает список допустимых ингредиентов, параметры качества и требования к маркировке полуфабрикатов. Шаурму можно будет делать из разных видов мяса, а состав блюд будет варьироваться в зависимости от условий производства. ГОСТ запретит хранение готовой шаурмы на следующий день.
17:01:43 04-01-2025
Куча нарушений... Закрывать эти тошниловки к черту...
17:23:16 04-01-2025
Алтайский Народный фронт лучше бы проверил фронт в Курской области, чем чнбурекчные трясти
17:23:59 04-01-2025
Оститинские пироги пусть проверяют
19:12:03 04-01-2025
НФ разнарядку получили? и что дальше?
01:58:10 05-01-2025
Если хочешь долго жить и не болеть, то ешь только то, что сам приготовил из продуктов, которые вырастил на своём огороде. Всё остальное для организма отрава, которая отличается только скоростью наступления смерти. Будьте здоровы, не кашляйте., а главное, не потейте перед смертью.
11:21:19 05-01-2025
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
17:53:53 05-01-2025
Гость (01:58:10 05-01-2025) Если хочешь долго жить и не болеть, то ешь только то, что са... Добрый вы человек.
Я стараюсь так делать.
12:38:03 05-01-2025
Ага, зато в узбечках чисто до стерильности! И все нормы соблюдаются. Ну-ну...
13:13:45 05-01-2025
Лучше бы Народный фронт посмотрел как работают Упр.Комп. и проверил достоверность причин подъема тарифов на ЖКХ на такой уровень в АК, одном из самых бедных по зарплате, регионов Сибири и Дальнего Востока.
13:43:37 05-01-2025
Лучше бы проверили горе ресторан Ползунов