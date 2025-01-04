Алтайский Народный фронт провел рейд по шаурмичным Барнаула

Рейд будет показан в выпуске на РЕН ТВ

04 января 2025, 16:40, ИА Амител

Рейд алтайского Народного фронта по шаурмичным Барнаула / Скриншот из истории Народного фронта в Алтайском крае

Алтайское отделение Народного фронта провело рейд по шаурмичным Барнаула в субботу, 4 января 2025 года. Его возглавил руководитель исполкома организации Алексей Чесноков. Об этом общественники сообщили в телеграм-канале алтайского Народного фронта.

В телеграм-канале сказано, что рейд "совсем скоро" будет показан в выпуске на РЕН ТВ. Пока точно неизвестно, какие именно заведения посетили общественники. На одной из историй в Телеграме видно, что активисты находятся в кафе сети "Дубаи". Чесноков отметил, что там "достаточно чистый пол", и посетителям есть где помыть руки.

Также в канале фигурируют и другие места общественного питания. На коротких видео еще из одного заведения слышно, как Чистяков спрашивает, где в шаурмичных находятся раковины, где хранятся соусы и знакомы ли владельцы общепитов с новыми стандартами шаурмы.

"Нет документов на продукты, на поставку мяса, нет сертификатов, документов, о том, когда поставлялись овощи, по срокам хранения овощей и соусов также информации нет. По словам работника, соусы хранятся в течение суток в холодильнике, при этом часто замораживаются", – отметил Чесноков после посещения одного из неназванных барнаульских общепитов.

Напомним, что в 2025 году Роскачество утвердит ГОСТ для шаурмы, который закрепит для этого блюда два названия – "шаурма" и "шаверма". Проект предусматривает список допустимых ингредиентов, параметры качества и требования к маркировке полуфабрикатов. Шаурму можно будет делать из разных видов мяса, а состав блюд будет варьироваться в зависимости от условий производства. ГОСТ запретит хранение готовой шаурмы на следующий день.