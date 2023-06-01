Наработку уже оценил представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков

01 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Спортивную фиджитал-игру с применением беспилотных летательных аппаратов разрабатывают в Алтайском государственном техническом университете. Над проектом работают молодые преподаватели и студенты факультета информационных технологий и инжинирингового центра "ХимБиоМаш", сообщили в пресс-службе вуза.

Игру продемонстрировали специальному представителю президента России по цифровому и технологическому развитию, генеральному директору АНО "Платформа НТИ" Дмитрию Пескову. Накануне он приезжал в регион с официальным визитом. Также проект посмотрел замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов.

Песков оценил беспилотный летательный аппарат, который создали преподаватели вуза для обучения детей и взрослых конструировать и управлять им в безопасном режиме. Сейчас конструкторы модернизируют технику, пишут программы, которые добавят роботу различные возможности, например, для использования его в фиджитал-спорте.

"Необходимо наделить робота функционалом и показать его возможности всей стране, например, на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023" в Новосибирске", – сказал Дмитрий Песков.

Представителю президента также продемонстрировали возможности стенда для программирования контроллеров класса STM и обработки алгоритмов стабилизации, регулирования и автоматического управления БПЛА. А также разрабатываемую систему беспроводной подзарядки беспилотных летательных аппаратов.

















Фото: пресс-служба АлтГТУ

Студент направления подготовки "Приборостроение" Данила Пузик рассказал о разработке вибрационного вискозиметра для задач нефтегазовой промышленности и интеллектуальном сенсорном устройстве управления умной дверью и ультрафильтрационной установке для подготовки воды.

Все эти наработки преподаватели и студенты АлтГТУ представят на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023". Он пройдёт с 28 июля по 7 августа в Новосибирске. Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035.