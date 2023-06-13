Алтайский пожарный спас ребенка, ушедшего под воду на неоткрытом пляже

Мужчина вытащил мальчика из воды и оказал ему первую помощь

13 июня 2023, 12:44, ИА Амител

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В Алтайском крае пожарный спас ребенка, который купался в реке Чумыш на пока еще не подготовленном к официальному открытию городском пляже, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел в Заринске днем 12 июня. К счастью, рядом оказался пожарный Сергей Лукашов, который, вернувшись с дежурных суток, загорал у воды.

"Момент, когда подросток стал уходить под воду, мужчина не видел, пока не услышал крики женщины, стоящей на берегу и зовущей на помощь", – рассказали в ведомстве.

Мужчина сразу же бросился в воду. Вытащив мальчика, начал оказывать ему первую помощь. Подросток уже успел откашляться и оправиться от шока, когда приехали медики.

"Людей из огня спасал не раз. Из воды спасти довелось впервые. Страшно представить, что было бы, если бы не оказался именно в том месте и в то время, когда потребовалась помощь мужчины с навыками оказания первой помощи", – отметил Лукашов.

Ранее в Алтайском крае другой пожарный в выходной день вытащил из горящего дома семью.