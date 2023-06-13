Алтайский пожарный спас ребенка, ушедшего под воду на неоткрытом пляже
Мужчина вытащил мальчика из воды и оказал ему первую помощь
13 июня 2023, 12:44, ИА Амител
В Алтайском крае пожарный спас ребенка, который купался в реке Чумыш на пока еще не подготовленном к официальному открытию городском пляже, сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошел в Заринске днем 12 июня. К счастью, рядом оказался пожарный Сергей Лукашов, который, вернувшись с дежурных суток, загорал у воды.
"Момент, когда подросток стал уходить под воду, мужчина не видел, пока не услышал крики женщины, стоящей на берегу и зовущей на помощь", – рассказали в ведомстве.
Мужчина сразу же бросился в воду. Вытащив мальчика, начал оказывать ему первую помощь. Подросток уже успел откашляться и оправиться от шока, когда приехали медики.
"Людей из огня спасал не раз. Из воды спасти довелось впервые. Страшно представить, что было бы, если бы не оказался именно в том месте и в то время, когда потребовалась помощь мужчины с навыками оказания первой помощи", – отметил Лукашов.
Ранее в Алтайском крае другой пожарный в выходной день вытащил из горящего дома семью.
13:21:43 13-06-2023
Чумы - сложная река.