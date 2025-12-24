Алтайский уролог и преподаватель АГМУ Борис Неймарк стал "Профессором года"

Губернатор региона утвердил лауреатов конкурса "Интеллектуальный капитал Алтая"

24 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Борис Неймарк / Фото предоставлено АГМУ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил лауреатов ежегодного конкурса "Интеллектуальный капитал Алтая" за 2025 год. Это знаковое мероприятие направлено на поощрение и поддержку ведущих ученых, педагогов и инноваторов региона, чьи достижения влияют на развитие интеллектуального и технологического потенциала Сибири.

Результаты строгого отбора

В этом году на конкурс поступило около 40 заявок от представителей ключевых образовательных и научных организаций региона, включая шесть вузов, два их филиала и две научные организации. Строгий отбор, основанный на критериях научной продуктивности, педагогической эффективности и прикладной значимости исследований, позволил выделить самых ярких ученых, чьи достижения соответствуют современным вызовам и приоритетам российской науки и здравоохранения.

Победа Бориса Неймарка

В номинации "Профессор года" в области "Естественные науки" победу одержал врач-уролог высшей квалификационной категории, заведующий отделением урологии железнодорожной больницы, доктор медицинских наук и профессор кафедры урологии и андрологии Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) Борис Неймарк.

Он представил АГМУ как одного из лидеров конкурса, продемонстрировав выдающиеся научно-педагогические достижения: более 150 публикаций в рецензируемых научных изданиях, включая международные базы Scopus и Web of Science*, несколько зарегистрированных патентов на медицинские разработки и признание как внутри страны, так и за рубежом. Его наставническая деятельность продолжает формировать новое поколение урологов, многие из которых уже вносят заметный вклад в клиническую практику и научные исследования.

Решение жюри подчеркивает не только высокий профессионализм и авторитет Бориса Неймарка, но и его роль как продолжателя традиций алтайской медицинской школы, где наука, клиника и преподавание тесно переплетаются.

«Присвоение высокого звания Борису Неймарку в Год науки АГМУ – не просто приятное и почетное событие, но и яркий символ устойчивости академической среды, в которой ценятся преемственность поколений и верность профессиональному долгу. В стенах нашего университета в течение 70 славных лет формировалась врачебная культура, основанная на глубоком уважении к науке, человеку и лечебному искусству. Многие выпускники АГМУ – представители подлинных врачебных династий, где профессия становится призванием, передающимся из поколения в поколение", – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.По ее словам, Борис Неймарк – яркий пример того, как личная преданность делу становится частью большой академической традиции. А его победа – не только личное достижение, но и показатель зрелости научно-образовательной экосистемы Алтайского края, где традиции академической школы гармонично сочетаются с современными вызовами времени.

*Scopus ("Скопус"); Web of Science ("Веб оф Сайнс")