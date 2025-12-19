НОВОСТИПроисшествия

Алтайский зацепер, чудом выживший после удара током и 80% ожогов, решил стать машинистом

Парню пришлось пережить болезненные операции по пересадке кожи

19 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

15-летний житель Барнаула Ян Чукаев чудом выжил после смертельно опасного увлечения зацепингом. Этим летом подросток получил сильный удар током, пытаясь прокатиться на крыше электропоезда, пишет "АиФ-Барнаул".

Трагедия произошла 31 июля. Ян отправился на электричку с приятелем, который привез моду на экстремальные поездки из Москвы. Подростки планировали залезть на крышу.

«Друг крикнул, что пора залезать... Я испугался и начал подниматься. В какой-то момент я коснулся чего-то коленом, почувствовал вспышку и потерял сознание», – рассказывает юноша.

Его с 80% ожогов тела обнаружил на насыпи машинист встречного состава. Парень провел в больнице более двух месяцев, перенес болезненные операции по пересадке кожи. Его память не сохранила ни момента падения, ни звонков родным сразу после происшествия. Все пришлось восстанавливать по крупицам.

Несмотря на травмы, Ян не был сломлен. Лежа в палате, он начал детально изучать устройство поездов и теперь мечтает стать машинистом.

Историей своего спасения и страшных последствий Ян и его мама делятся, чтобы предостеречь других подростков. Ведь многим зацеперам такой шанс просто не выпадает.

В Наро-Фоминске инцидент с тремя подростками, пытавшимися забраться на электропоезд, завершился трагически. Один скончался, другие двое получили серьезные увечья.

Соцсети: в Барнауле дети "развлекаются", цепляясь за трамваи и автобусы

Родителей призвали провести разговор с несовершеннолетними и объяснить, чем опасны такие действия
Комментарии 10

Avatar Picture
Кхм...

12:09:49 19-12-2025

Вот это вшторило...
🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:41 19-12-2025

Ян не был сломлен. Лежа в палате, он начал детально изучать устройство поездов и теперь мечтает стать машинистом. Во его шиндарахнуло!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:24 19-12-2025

Как у них мозгов хватает лезть под напряжение... Их надо отлавливать и помещать в дурбольницы... Обьяснили сказали сто раз что это опасно-все равно лезут... Значит с мозгами непорядок...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:25 19-12-2025

Электричество в ударных дозах стимулирует мозговую деятельность. Иногда. Но чаще, увы - наоборот.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:44 19-12-2025

Гость (12:28:25 19-12-2025) Электричество в ударных дозах стимулирует мозговую деятельно... всегда знал что электрики умнее сантехников и строителей))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:59 19-12-2025

а друг-то где?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:55:15 19-12-2025

Гость (14:43:59 19-12-2025) а друг-то где?... В москве

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:46 19-12-2025

Ну капец. Нафига машинистом? Стране нужен Тесла, хотя с другой стороны хорошо что энергетика не направила его стать Чубайсом

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:54:40 19-12-2025

Гость (14:46:46 19-12-2025) Ну капец. Нафига машинистом? Стране нужен Тесла, хотя с друг... Эл- монтёром контактной сети?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:01 19-12-2025

И кто его туда возьмет после таких травм?.. Так-то профессия, емнип, в списке тех, для которых противопоказанием являются "последствия повреждений центральной и периферической
нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и
соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы,
радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с
развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции
органов и систем выраженной степени". 80% ожогов - это как раз те самые повреждения и есть, не факт, что он вообще нормально двигаться сможет. Ну и да, с таким умищем он, сдается, и не поступил бы.

  2 Нравится
Ответить
