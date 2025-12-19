Алтайский зацепер, чудом выживший после удара током и 80% ожогов, решил стать машинистом

Парню пришлось пережить болезненные операции по пересадке кожи

19 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

15-летний житель Барнаула Ян Чукаев чудом выжил после смертельно опасного увлечения зацепингом. Этим летом подросток получил сильный удар током, пытаясь прокатиться на крыше электропоезда, пишет "АиФ-Барнаул".

Трагедия произошла 31 июля. Ян отправился на электричку с приятелем, который привез моду на экстремальные поездки из Москвы. Подростки планировали залезть на крышу.

«Друг крикнул, что пора залезать... Я испугался и начал подниматься. В какой-то момент я коснулся чего-то коленом, почувствовал вспышку и потерял сознание», – рассказывает юноша.

Его с 80% ожогов тела обнаружил на насыпи машинист встречного состава. Парень провел в больнице более двух месяцев, перенес болезненные операции по пересадке кожи. Его память не сохранила ни момента падения, ни звонков родным сразу после происшествия. Все пришлось восстанавливать по крупицам.

Несмотря на травмы, Ян не был сломлен. Лежа в палате, он начал детально изучать устройство поездов и теперь мечтает стать машинистом.

Историей своего спасения и страшных последствий Ян и его мама делятся, чтобы предостеречь других подростков. Ведь многим зацеперам такой шанс просто не выпадает.

В Наро-Фоминске инцидент с тремя подростками, пытавшимися забраться на электропоезд, завершился трагически. Один скончался, другие двое получили серьезные увечья.