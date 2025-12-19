Алтайский зацепер, чудом выживший после удара током и 80% ожогов, решил стать машинистом
Парню пришлось пережить болезненные операции по пересадке кожи
19 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
15-летний житель Барнаула Ян Чукаев чудом выжил после смертельно опасного увлечения зацепингом. Этим летом подросток получил сильный удар током, пытаясь прокатиться на крыше электропоезда, пишет "АиФ-Барнаул".
Трагедия произошла 31 июля. Ян отправился на электричку с приятелем, который привез моду на экстремальные поездки из Москвы. Подростки планировали залезть на крышу.
«Друг крикнул, что пора залезать... Я испугался и начал подниматься. В какой-то момент я коснулся чего-то коленом, почувствовал вспышку и потерял сознание», – рассказывает юноша.
Его с 80% ожогов тела обнаружил на насыпи машинист встречного состава. Парень провел в больнице более двух месяцев, перенес болезненные операции по пересадке кожи. Его память не сохранила ни момента падения, ни звонков родным сразу после происшествия. Все пришлось восстанавливать по крупицам.
Несмотря на травмы, Ян не был сломлен. Лежа в палате, он начал детально изучать устройство поездов и теперь мечтает стать машинистом.
Историей своего спасения и страшных последствий Ян и его мама делятся, чтобы предостеречь других подростков. Ведь многим зацеперам такой шанс просто не выпадает.
В Наро-Фоминске инцидент с тремя подростками, пытавшимися забраться на электропоезд, завершился трагически. Один скончался, другие двое получили серьезные увечья.
12:09:49 19-12-2025
Вот это вшторило...
🤣
12:17:41 19-12-2025
Ян не был сломлен. Лежа в палате, он начал детально изучать устройство поездов и теперь мечтает стать машинистом. Во его шиндарахнуло!!!
12:26:24 19-12-2025
Как у них мозгов хватает лезть под напряжение... Их надо отлавливать и помещать в дурбольницы... Обьяснили сказали сто раз что это опасно-все равно лезут... Значит с мозгами непорядок...
12:28:25 19-12-2025
Электричество в ударных дозах стимулирует мозговую деятельность. Иногда. Но чаще, увы - наоборот.
16:00:44 19-12-2025
Гость (12:28:25 19-12-2025) Электричество в ударных дозах стимулирует мозговую деятельно... всегда знал что электрики умнее сантехников и строителей))))
14:43:59 19-12-2025
а друг-то где?
15:55:15 19-12-2025
Гость (14:43:59 19-12-2025) а друг-то где?... В москве
14:46:46 19-12-2025
Ну капец. Нафига машинистом? Стране нужен Тесла, хотя с другой стороны хорошо что энергетика не направила его стать Чубайсом
15:54:40 19-12-2025
Гость (14:46:46 19-12-2025) Ну капец. Нафига машинистом? Стране нужен Тесла, хотя с друг... Эл- монтёром контактной сети?
15:08:01 19-12-2025
И кто его туда возьмет после таких травм?.. Так-то профессия, емнип, в списке тех, для которых противопоказанием являются "последствия повреждений центральной и периферической
нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и
соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы,
радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с
развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции
органов и систем выраженной степени". 80% ожогов - это как раз те самые повреждения и есть, не факт, что он вообще нормально двигаться сможет. Ну и да, с таким умищем он, сдается, и не поступил бы.