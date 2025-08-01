Подросток-зацепер из Барнаула находится в тяжелом состоянии после ЧП с поездом
Юношу госпитализировали в городскую больницу с ожогами
01 августа 2025, 21:20, ИА Амител
Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
Барнаульский подросток, который зацепился за вагон электрички и получил удар током, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет "Московский комсомолец на Алтае" со ссылкой на региональный Минздрав.
В результате инцидента на железной дороге юноша получил ожоги, его госпитализировали.
Сейчас пострадавший находится в Городской больнице №3. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
23:19:42 01-08-2025
инвалидом останется и еще куча операций косметологических, штук 20, не по ОМС причем
08:37:39 02-08-2025
Естественный отбор
20:25:31 03-08-2025
Такие истории нужно массово озвучивать и подольше о них писать, чтобы таких случаев было МЕНЬШЕ! вот почему не говорите о смертности на самокатах и питбайках? как ночью гоняют, врезаются в неровности дороги и потом инвалидами становятся? без защиты, без шлемов и потом - буквально без мозгов. Даже на похоронах гроб не открыть, так калечатся