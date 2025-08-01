Подросток-зацепер из Барнаула находится в тяжелом состоянии после ЧП с поездом

Юношу госпитализировали в городскую больницу с ожогами

01 августа 2025, 21:20, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Барнаульский подросток, который зацепился за вагон электрички и получил удар током, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет "Московский комсомолец на Алтае" со ссылкой на региональный Минздрав.

В результате инцидента на железной дороге юноша получил ожоги, его госпитализировали.

Сейчас пострадавший находится в Городской больнице №3. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.