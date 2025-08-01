НОВОСТИПроисшествия

Подросток-зацепер из Барнаула находится в тяжелом состоянии после ЧП с поездом

Юношу госпитализировали в городскую больницу с ожогами

01 августа 2025, 21:20, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Барнаульский подросток, который зацепился за вагон электрички и получил удар током, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет "Московский комсомолец на Алтае" со ссылкой на региональный Минздрав.

В результате инцидента на железной дороге юноша получил ожоги, его госпитализировали.

Сейчас пострадавший находится в Городской больнице №3. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Гость

23:19:42 01-08-2025

инвалидом останется и еще куча операций косметологических, штук 20, не по ОМС причем

Sic semper tyrannis

08:37:39 02-08-2025

Естественный отбор

Гость

20:25:31 03-08-2025

Такие истории нужно массово озвучивать и подольше о них писать, чтобы таких случаев было МЕНЬШЕ! вот почему не говорите о смертности на самокатах и питбайках? как ночью гоняют, врезаются в неровности дороги и потом инвалидами становятся? без защиты, без шлемов и потом - буквально без мозгов. Даже на похоронах гроб не открыть, так калечатся

