В Подмосковье малолетний зацепер погиб после удара током

Трое детей решили зацепиться за едущую электричку, выживут ли еще двое – неизвестно

11 октября 2025, 11:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Наро-Фоминске инцидент с тремя зацеперами, пытавшимися забраться на электропоезд, завершился трагически. Один из подростков скончался, в то время как остальные двое, юноша и девушка, получили серьезные увечья.

По сведениям Telegram-канала Baza, несчастный случай произошел с электропоездом, двигавшимся по маршруту Москва – Калуга. Трое юных зацеперов, среди которых были два мальчика и девочка, захотели испытать острые ощущения, выбрав для этого крайне рискованный способ передвижения. Безрассудная выходка обернулась катастрофой. 14-летний подросток погиб, девочка лишилась руки, а состояние третьего юноши оценивается как тяжелое, и пока неясно, удастся ли его спасти. Все пострадавшие учатся в школе № 1 города Наро-Фоминска и являются сверстниками.