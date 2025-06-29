Соцсети: в Барнауле дети "развлекаются", цепляясь за трамваи и автобусы
Родителей призвали провести разговор с несовершеннолетними и объяснить, чем опасны такие действия
29 июня 2025, 15:28, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула обратила внимание на группу подростков, которые цепляются за трамваи и автобусы на остановке "Детская поликлиника 7". Кадры опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".
На кадрах запечатлены дети, которые, по словам автора, пытаются запрыгнуть на автобусы и трамваи.
"Если родители узнают своих детей пусть проведут с ними беседу и покажут видео, что происходит с зацеперами и чем чревато их развлечение", — написала участница сообщества.
15:44:54 29-06-2025
Вот что бы я запретил, то всякую чушь в ВК писать.
15:49:08 29-06-2025
Это не развлечения
Ценник на проезд конский
16:25:12 29-06-2025
Нынешний барнаульский студент, на среднию стипендию может проехать 95 поездок на трамвае
А советский студент мог на стипендию проехать 1500 поездок в более новых трамваях ( 3коп)
Пусть фильмокрутка не беспокоит больше
17:02:25 29-06-2025
Зацеперы. Может в будущем будут знамениты.
17:20:27 30-06-2025
Гость (17:02:25 29-06-2025) Зацеперы. Может в будущем будут знамениты....
Их могут показать в рубрике Чрезвычайные происшествия 🤣
10:08:45 30-06-2025
Сколько помню всегда были зацеперы у трамваев и автобусов.