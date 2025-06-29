Соцсети: в Барнауле дети "развлекаются", цепляясь за трамваи и автобусы

Родителей призвали провести разговор с несовершеннолетними и объяснить, чем опасны такие действия

29 июня 2025, 15:28, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула обратила внимание на группу подростков, которые цепляются за трамваи и автобусы на остановке "Детская поликлиника 7". Кадры опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".

На кадрах запечатлены дети, которые, по словам автора, пытаются запрыгнуть на автобусы и трамваи.