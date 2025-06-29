НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: в Барнауле дети "развлекаются", цепляясь за трамваи и автобусы

Родителей призвали провести разговор с несовершеннолетними и объяснить, чем опасны такие действия

29 июня 2025, 15:28, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула обратила внимание на группу подростков, которые цепляются за трамваи и автобусы на остановке "Детская поликлиника 7". Кадры опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".

На кадрах запечатлены дети, которые, по словам автора, пытаются запрыгнуть на автобусы и трамваи. 

"Если родители узнают своих детей пусть проведут с ними беседу и покажут видео, что происходит с зацеперами и чем чревато их развлечение", — написала участница сообщества.

Происшествия дети

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:44:54 29-06-2025

Вот что бы я запретил, то всякую чушь в ВК писать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:08 29-06-2025

Это не развлечения
Ценник на проезд конский

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:12 29-06-2025

Нынешний барнаульский студент, на среднию стипендию может проехать 95 поездок на трамвае
А советский студент мог на стипендию проехать 1500 поездок в более новых трамваях ( 3коп)

Пусть фильмокрутка не беспокоит больше

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:25 29-06-2025

Зацеперы. Может в будущем будут знамениты.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

17:20:27 30-06-2025

Гость (17:02:25 29-06-2025) Зацеперы. Может в будущем будут знамениты....
Их могут показать в рубрике Чрезвычайные происшествия 🤣

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:45 30-06-2025

Сколько помню всегда были зацеперы у трамваев и автобусов.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров