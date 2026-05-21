Алтайское предприятие уличили в нарушениях при хранении и перевозке зерна

В отношении юридического лица составили два административных протокола

21 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Фермер / Пшеница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при перевозке и хранении зерна на сельхозпредприятии "Колос-2" в Советском районе. Поводом для внеплановой выездной проверки стали выявленные индикаторы риска в деятельности организации.

Во время проверки сотрудники ведомства установили нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

По данным Россельхознадзора, при перевозке двух партий семян сои общей массой 79,8 тонны предприятие не оформило товаросопроводительные документы. Кроме того, зерно перевозили бестарным способом без указания года урожая и назначения семян.

Нарушения выявили и при хранении продукции. В частности, ворота зернохранилища не обеспечивали защиту от попадания осадков внутрь помещения.

Также, как отметили специалисты, предприятие не проводило контроль влажности и температуры семян, а также не отслеживало показатели зараженности вредителями и другие обязательные параметры хранения.

По итогам проверки в отношении юридического лица составили два административных протокола. Организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений.